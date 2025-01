傷亡3800人！烏克蘭監聽到北韓軍討論「如何幫同伴收屍」

2025/01/08 20:26

〔即時新聞/綜合報導〕去(2024)年10月北韓派兵前往俄羅斯,北韓軍上個月被部署至前線與烏克蘭交戰,造成大規模傷亡。近日,烏克蘭軍方成功監聽到北韓軍無線電通話,內容揭露北韓軍官與士兵們討論「如何幫同伴收屍」。

根據《KBS news》獨家報導,烏克蘭軍方提供了一段長達17秒的錄音,事件發生在去年12月20日俄羅斯南部庫爾斯克地區。錄音中,一名北韓軍官說道,「繼續白天收回同志的遺體將拖延時間。我決定組織突擊隊在凌晨行動,你們意見如何?」

專家認為,這段對話突顯北韓軍白天在空曠地區作戰時遭受了重大損失,被迫在夜間行動,試圖躲避烏克蘭軍的無人機攻擊,同時回收戰死士兵的遺體。

烏克蘭總統澤倫斯基指出,截至目前,已有12000名北韓士兵參與俄烏戰爭,當中3800人陣亡或受傷,約佔派遣總數的三分之一。此外,俄軍部分指揮官甚至隱瞞北韓軍的實際死傷數字,向上級提交虛假報告,以掩蓋戰場上慘重的損失。

根據《自由亞洲電台》(RFA)報導,北韓軍面對烏克蘭軍使用的第一人稱視角(FPV)無人機攻擊時,幾乎毫無還手之力。烏克蘭特種部隊士兵描述,一場戰鬥中多達200名北韓士兵在無人機轟炸下,仍執意向烏克蘭軍陣地衝鋒,如同「完全無視死亡威脅的殭屍」。這種行為被形容為過時的「蘇聯式人海戰術」,不僅無效,反而使其成為現代武器的輕易目標。

專家分析,北韓軍的投入,更多是為俄羅斯軍隊充當「消耗品」角色。他們被部署到最前線,執行高危險性任務,但卻缺乏足夠的裝備與支援。從無人機攻擊到遺體收回行動,北韓軍的不成熟戰術與落後技術反映了他們在現代戰場中的明顯劣勢。

Probably the first losses of the North Korean army in battles with the Ukrainian army.



Unfortunately, unlike Ukraine's allies, Kim Jong Un sent his soldiers to help Putin



Now Ukraine is fighting against two armies of two nuclear states at once pic.twitter.com/fP3qJ84D9R