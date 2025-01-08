怕被習近平清算 傳前國家副主席榮毅仁家族移民加拿大

多位自媒體部落客近日在中國國內和海外社群平台上爆料，已故中國國家副主席榮毅仁的家族已經全部移民加拿大，並將其原來在上海別墅中的家具都打包運走了。（擷取自網路）

2025/01/08 20:57

〔編譯盧永山／綜合報導〕多位自媒體部落客近日在中國國內和海外社群平台上爆料，已故中國國家副主席榮毅仁的家族已經全部移民加拿大，並將其原來在上海別墅中的家具都打包運走了。

網易號「陸曉虎」的中國網友1月6日發表了《2025，榮氏全家移民加拿大》的文章。文章寫道，2025移民最大的新聞，有中國真正的首富家族暨紅頂商人之稱的榮氏財團家族移民加拿大！同時，海外社群平台Ｘ上也傳出了榮氏家族打包珍貴家具運往海外的影片（https://x.com/i/status/1876496923844284620）。

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公開資料顯示，榮毅仁1957年曾被時任中國副總理陳毅譽為「紅色資本家」，1979年創辦中信集團，1986年底被美國《財富》雜誌評為世界50名知名企業家之一，是中共建國後躋身世界知名企業家行列的中國第一人。

海外時評家蔡慎坤７日在X上分析指出：「如果說馬雲的隕落是民營經濟開始衰敗起點的話，其實李嘉誠（香港前首富）撤資早就發出了訊號。榮氏家族全家移民加拿大，是今年開天闢地的大新聞，更是讓所有民營企業家驚恐不已。」

蔡慎坤寫道：「榮氏家族從1949年開始作為對外統戰紅色資本家，地位尊崇，榮毅仁貴為國家副主席，榮氏家族尊享了中國所有政治和經濟紅利。如今，如此顯赫的家族也移民了，說明了什麼？一句話，你可以不相信權貴的人品，但你不能不相信他們的眼光，他們得到的信息是你無法想像的。」

有Ｘ網友留言說，「迄今為止，『中共崩潰論』最強註腳來了-中國世襲財閥、無錫榮氏全族潛逃加拿大，連破桌子板凳都打包帶走了。榮家究竟有多少錢不知道，反正30年前它們家花了幾十億蓋了個無錫靈山寺，還順便買了個國家副主席噹噹。潛逃理由還能是啥？」

還有Ｘ網友說，「榮氏這些世家子弟還是很有眼光，君子不立危牆之下」、「榮毅仁家族，清朝沒跑；民國沒去台灣；共國沒動，而習朝時卻溜去加國了？和習的姐夫一樣都成了加國人。 」、「嗅覺極為敏感的榮家必定是感覺到了什麼不詳的味道！香港不再是香港！已不可能再成為避風港！中國的治亂循環也馬上就要轉到了下一個大亂的時間！在禍亂爆發之前悄悄地潤是聰明人的必做之事！

也有Ｘ網友說，「榮氏家族是鄧小平改革開放的擁護者同時也是先驅者，榮氏家族的移民海外明確表示該家族對改革開放的絕望，此事件標誌著一個時代的結束，共產黨假改革真續命的韜光養晦政策正式結束，中國將極速滑向蠻荒的毛時代，中共政權將無藥可救，即將壽終正寢。」

先前有媒體報導，中國房地產巨擘恆大集團爆發財務危機後，被查出其主要融資銀行為中信集團旗下的中信銀行，而中信集團是由榮毅仁在1979年創辦，中信銀行被控冒著一些傳統金融機構迴避的風險，甚至為恆大集團等公司創建了投資基金。例如，中信集團2015年提供恆集團大約30億美元資金，中信集團隨後將這些資金包裝將成理財商品賣給投資人，導致投資人面臨風險。 在恆大集團出事後，中信集團立即遭到調查。

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