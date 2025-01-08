諾貝爾和平獎得主瑞薩：Facebook及Instagram棄守真相防線 危險時代將至

瑞薩針對Meta 終止在美國臉書與 Instagram 上的事實查核計畫表示擔憂，並警告將迎來「極其危險的時代」。（法新社）

2025/01/08 20:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓籍諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）8日接受《法新社》專訪時警告，社群媒體巨頭Meta終止在美國Facebook及Instagram上的事實查核計畫，預示新聞業、民主及社群媒體使用者將面臨「極其危險的時代」。

瑞薩與其共同創辦的新聞網站《Rappler》長年對抗網路假訊息，同時因報導前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥的毒品戰爭而深陷司法糾紛。身為2021年諾貝爾和平獎得主的瑞薩指出，Meta的決定凸顯其只在意金錢和權力，而非用戶安全。她強調：「札克柏格（Mark Zuckerberg）稱這是言論自由問題，但這完全錯誤，這是利益導向的決策。」

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Meta的宣布也引發外界揣測。分析人士認為，札克柏格可能是為安撫即將上任的美國總統川普。川普長期批評Meta及札克柏格，指控其對右翼內容有偏見，並威脅若重返白宮將對Meta採取報復行動。在美國高度政治化的氛圍下，事實查核和假訊息研究已成爭議焦點，保守派認為這些工具被用來壓制言論自由。

針對札克柏格聲稱「事實查核機構政治化，損害信任多於建立信任」的說法，同時擁有美國籍的瑞薩嚴正駁斥：「新聞工作者擁有標準和道德規範，但Facebook卻選擇擺脫這些，放任謊言、憤怒與仇恨充斥平台。」瑞薩警告，這將導致「沒有事實的世界」，為獨裁者提供滋生土壤。

《Rappler》是Meta事實查核計畫的合作夥伴之一，《法新社》也以26種語言參與該計畫，協助Meta在其全球平台、WhatsApp及Instagram上驗證資訊真偽。《Rappler》在一份聲明中表示，將繼續與Meta合作，致力於「保護菲律賓人民免於假訊息侵害」。瑞薩則強調：「今年對新聞業的存續至關重要，我們將全力確保其存活。」

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