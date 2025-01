洛杉磯野火3萬人急逃 上百輛「棄車」擋路被推土機移走

2025/01/08 20:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯近日爆發嚴重森林野火,高級住宅區「太平洋帕利薩德」(Pacific Palisades)首當其衝,至少3萬人被迫撤離。當地主要幹道因撤離車輛過多而陷入交通癱瘓,上百輛汽車被遺棄在路上,消防員甚至不得不出動推土機移車,為消防車尋出路。

綜合外媒報導,這場野火來勢洶洶,導致「太平洋帕利薩德」的主要道路被撤離車潮堵住,部分民眾無法駕車逃離,只好聽從警方指示,拋下愛車步行離開。為了加快救援速度,洛杉磯消防局緊急調派推土機,強行移開數百輛汽車,包括賓士、奧迪等豪車,為消防車及救援隊伍騰出通道。

知名演員史蒂芬(Steve Gutenberg)表示,他的朋友在撤離時因車輛堵塞而耽誤時間,險些錯過逃生機會。他呼籲駕駛們在緊急棄車逃跑前,務必將鑰匙留在車內,方便消防人員快速移車,避免妨礙救援工作,保障更多人的生命安全。

「太平洋帕利薩德」是洛杉磯市中心以西的豪華住宅區,擁有9400套房屋,居民人數超過2萬人,其中不乏好萊塢明星及富商,該地房價動輒數百萬美元(新台幣上億元),但此次野火已摧毀多處房屋,災損嚴重。

