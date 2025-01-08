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    洛杉磯野火3萬人急逃 上百輛「棄車」擋路被推土機移走

    洛杉磯消防局出動推土機移開停在路上的汽車。（擷取自@Collin Rugg/X）

    洛杉磯消防局出動推土機移開停在路上的汽車。（擷取自@Collin Rugg/X）

    2025/01/08 20:07

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯近日爆發嚴重森林野火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades）首當其衝，至少3萬人被迫撤離。當地主要幹道因撤離車輛過多而陷入交通癱瘓，上百輛汽車被遺棄在路上，消防員甚至不得不出動推土機移車，為消防車尋出路。

    綜合外媒報導，這場野火來勢洶洶，導致「太平洋帕利薩德」的主要道路被撤離車潮堵住，部分民眾無法駕車逃離，只好聽從警方指示，拋下愛車步行離開。為了加快救援速度，洛杉磯消防局緊急調派推土機，強行移開數百輛汽車，包括賓士、奧迪等豪車，為消防車及救援隊伍騰出通道。

    知名演員史蒂芬（Steve Gutenberg）表示，他的朋友在撤離時因車輛堵塞而耽誤時間，險些錯過逃生機會。他呼籲駕駛們在緊急棄車逃跑前，務必將鑰匙留在車內，方便消防人員快速移車，避免妨礙救援工作，保障更多人的生命安全。

    「太平洋帕利薩德」是洛杉磯市中心以西的豪華住宅區，擁有9400套房屋，居民人數超過2萬人，其中不乏好萊塢明星及富商，該地房價動輒數百萬美元（新台幣上億元），但此次野火已摧毀多處房屋，災損嚴重。

    為了替消防車留出通道，賓士被移走後出現受損。（彭博）

    為了替消防車留出通道，賓士被移走後出現受損。（彭博）

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