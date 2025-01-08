越南嚴打交通違規！罰金逼近月薪 全民檢舉賺獎金

越南已開始獎勵舉報交通違規者的民眾，並大幅提高闖紅燈或開車使用手機的罰款。（法新社）

2025/01/08 19:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕越南為整頓交通亂象，出奇招祭出檢舉獎金制度，民眾檢舉交通違規行為，最高可獲得 500 萬越南盾（約合新台幣 6460 元）的獎勵。然而，新制大幅提高的罰款金額，卻讓不少駕駛人叫苦連天，現在一次違規，就可能賠上一個月的薪水。

《法新社》報導， 自今年元旦起，越南大幅提高交通違規罰款金額，包括闖紅燈和駕駛時使用手機等行為，罰款金額之高，對於一般駕駛人而言幾乎難以負擔。根據新規定，在越南這個一黨專政的共產國家，民眾檢舉並經查證屬實的交通違規行為，最高可獲得罰款金額 10% 的獎勵，上限為 500 萬越南盾。

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該法指出，為了確保檢舉人的隱私，其身分將受到保密。根據越南官媒引述警方說法，目前尚未有人領取檢舉獎金。

越南民眾平均月收入約為 770 萬越南盾（約合新台幣 10000 元），而現在騎機車闖紅燈的罰款已提高至 600 多萬越南盾，是之前的六倍。若駕駛汽車闖紅燈，罰款更高達近 2000 萬越南盾（約合新台幣 25840 元），而先前的罰款為 600 萬越南盾。此外，開車使用手機的罰款也加倍。

「我對罰款的金額感到震驚，」身為 Grab 司機的阮國鋒（Nguyen Quoc Phong）向《法新社》坦承，自己在首都河內（Hanoi）經常闖紅燈。「我現在很害怕，已經開始嚴格遵守交通規則，」阮國鋒補充說，他很討厭被其他河內人拍攝並向警方檢舉。

一名河內員警告訴《法新社》，他曾目睹好幾名駕駛人在收到罰單時當場痛哭。

官方統計數據顯示，越南約有 7700 萬輛機車和 630 萬輛汽車。2024 年，越南平均每天有 30 人死於交通事故，而交通壅塞問題，尤其是在大城市，極為嚴重，駕駛人普遍不遵守交通號誌和道路標誌、規則，導致行車速度非常緩慢。

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