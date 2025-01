美國「天命觀」作祟？ 解讀川普的擴張狂想

美國總統當選人川普 1 月 7 日在佛州棕櫚灘的海湖莊園舉行記者會並發表演說。(美聯社)

2025/01/08 20:58

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國候任總統川普近日在佛州海湖莊園的一席談話,不僅重申「讓美國再次偉大」的口號,更拋出一系列驚人的領土擴張主張,引發國際社會高度關注。從取得格陵蘭、收回巴拿馬運河主權,到將加拿大納為美國第51州,美國有線電視新聞網(CNN)分析認為,這些看似天馬行空的構想背後,實則折射出根深柢固的美國「例外主義」(American Exceptionalism)思維。

這種「例外主義」,可以理解為美國建國以來的一種特殊「使命意識」。在這種思維下,美國人相信自己的國家具有獨特性,不僅政治制度、價值觀念優於他國,更肩負著引領世界的重責大任。這種近乎宗教式的信念,往往成為美國對外擴張的思想基礎。

美國有線電視新聞網(CNN)分析,川普的談話處處顯露其欲讓美國「重返榮耀」的企圖。細究其論述,可歸納出美國「例外主義」的三個核心要素:「使命感」(Sense of Mission)、「擴張慾」(Desire for Expansion)與「主導權」(Prerogative of Dominance)。當他宣稱必須為了「自由世界」取得格陵蘭時,正是美國自詡為世界領袖的使命感展現;提議改名墨西哥灣(Gulf of Mexico)為「美國灣」(Gulf of America),則反映出赤裸裸的勢力範圍擴張意圖;而指控巴拿馬「濫用」運河的說法,更凸顯美國欲掌控西半球戰略要道的霸權心態。

這種思維並非憑空而來。正如喬治華盛頓大學前外交官葛雷(Gordon Gray)所言,擴張基因早已深植美國歷史。從早期殖民到「昭昭天命」(Manifest Destiny)概念,再到傑佛遜(Thomas Jefferson)總統的路易斯安那購地案,美國的發展史本質上就是一部擴張史。即便進入20世紀後擴張步伐趨緩,美國仍在1959年將早在1867年購入的阿拉斯加,以及1898年吞併的夏威夷群島,分別升格為第49州和第50州,某種程度上延續了這一擴張傳統。

然而,CNN指出,當前國際形勢已非 19 世紀。川普的擴張論調雖然迎合了部分美國選民的「懷舊」情結,但在全球化深度發展的今天,這種赤裸裸的擴張主義顯然不合時宜。特別值得注意的是,這些言論背後往往指向中國因素。無論是提及巴拿馬運河的「濫用」,還是對格陵蘭礦產資源的覬覦,都暗示了美國對中國影響力擴張的深層焦慮。可以說,某種程度上,川普的言論正是美國對自身全球領導地位受到中國挑戰的一種緊迫(壓力)反應。

川普此番言論的更深層意涵,或許在於其試圖重新定義美國的全球角色。在世界秩序加速重組的當下,美國的領導地位面臨前所未有的挑戰。川普援引美國例外主義的思維,某種程度上是在為美國「重返榮耀」描繪藍圖,但這種近乎懷舊的擴張主義,是否真能為美國帶來他所謂的「黃金時代」,仍有待商榷。

值得關注的是,川普對武力使用的態度似乎相當矛盾。一方面他在競選時承諾讓美國遠離戰爭,另一方面卻不排除以武力方式實現領土擴張。這種矛盾恰恰反映了當代美國對外政策的困境:在維持全球霸權與減少對外干預之間難以取得平衡。

