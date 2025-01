OpenAI執行長奧特曼遭胞妹提告性侵 發文否認指控

2025/01/08 21:05

〔中央社〕美國人工智慧(AI)新創公司OpenAI執行長奧特曼被胞妹安妮.奧特曼指控並提告,指他在她小時候長期對她性侵。奧特曼今天發文否認,並稱安妮的說法「完全不實」。

法新社報導,奧特曼(Sam Altman)在社群媒體X平台發布一封信,表示「安妮(Annie Altman)對我們的家庭做出非常傷人且完全不實的指控,尤其是針對沙姆(奧特曼名字)」。這封信還有他母親和兩位兄弟共同署名。

他們寫道,他們愛安妮且非常關心她的福祉,照顧面對心理健康挑戰的家庭成員是項艱鉅任務。

現年39歲的億萬富豪奧特曼,是矽谷最具魅力的人物之一,他2022年推出AI聊天機器人ChatGPT後在全球聲名大噪,ChatGPT也激起各方競相研發先進AI。

奧特曼一家指出,他們已嘗試幫助安妮,支付她的開銷並確保她「每月都會獲得財務援助,且我們預期這在她餘生都會一直持續下去」。

他們說「儘管如此,安妮繼續和我們要更多錢」,並指出在多年關係緊張,以及安妮昨天提告之後,他們決定做出公開回應。

這家人談到:「她所提出的最惡劣指控,就是她在小時候遭到沙姆性侵。…所有這些指控都完全不實。」

安妮比奧特曼小9歲,根據控告書,她指控性侵事件從1997年她3歲一直持續到2006年。

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX