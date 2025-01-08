悚！捷藍航空起落架艙驚見2腐爛男屍 進入時間不明

美國捷藍航空客機起落架艙內發現2具嚴重腐爛的男屍，何時進入艙內等細節尚不清楚。捷藍航空客機示意圖。（法新社）

2025/01/08 09:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駭人！美國捷藍航空（JetBlue Airways）1801號航班空中巴士A320客機，6日從紐約飛往佛州羅德岱堡-好萊塢國際機場後，在起落架艙內發現2具嚴重腐爛的男屍，至於他們何時進入艙內等細節尚不清楚。

據《CNN》報導，捷藍航空這架客機在6日相當忙碌，首先是凌晨1時10分從牙買加起飛前往紐約的約翰·甘迺迪國際機場，到了早上7時36分又從紐約飛往猶他州鹽湖城，回到紐約沒過多久再前往佛州，當晚11時10分落地後，於11時26分例行檢查時發現遺體。

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管轄此案的布洛瓦郡（Broward County）警長辦公室發言人科德（Carey Codd）表示，目前僅知道2名死者是男性，其身分、死因、如何和何時進入等狀況都尚待釐清。

這起事件並未影響到機場運作，美國運輸安全管理局（TSA）正在與美國聯邦航空總署（FAA）、捷藍航空、機場等單位合作調查，目前客機已歸還給航空公司。

FAA指出，偷渡客潛入起落架艙的情況經常發生，但起落架收起時空間狹小，偷渡客若僥倖沒被擠死，等到客機進入巡航高度後，還有可能會缺氧而死或凍死，2011年的資料顯示，大約80％在起落架艙或其他機艙外部空間的偷渡者都會喪命。

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