蒙面人闖辦公室掃射！德國小鎮槍擊釀2死1命危

德國警方7日證實，西南部巴登符騰堡州1家機械製造公司發生槍擊事件，造成2人死亡、1人重傷。（圖擷自X）

2025/01/08 09:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國警方7日證實，該國西南部巴登符騰堡州（Baden-Württemberg）1家機械製造公司發生槍擊事件，造成2人死亡，另有1人重傷。

綜合媒體報導，當地時間7日下午5時45分許（台灣時間8日凌晨12時45分），1名蒙面歹徒闖入位於斯圖加特（Stuttgart）北方約60公里的巴特腓特烈斯哈爾市（Bad Friedrichshall）1家公司辦公室，隨後發生槍擊。

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警方稱，在部署直升機擴大搜捕後，特種部隊在案發地點北方30公里的塞卡奇鎮（Sekach）逮捕了主要嫌疑人，正調查其犯案動機。

警方7日晚間透露，傷者仍未脫離險境。聲明指出，「傍晚時分，巴特腓特烈斯哈爾2名男子遭槍殺，另1名男子身受重傷。目前居民未受到安全威脅」。

據悉，2名被害者是機械製造公司員工，該公司專門生產高精密機械齒輪。

中右翼基督教民主黨（CDU）籍的巴特腓特烈斯哈爾市長佛萊（Timo Frey）表示，事發公司在該地頗具知名度，在巴鎮約2萬人口中擁有近400名員工。

調查人員稱，正對槍擊事件的其他目擊員工進行詢問。

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