為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    蒙面人闖辦公室掃射！德國小鎮槍擊釀2死1命危

    德國警方7日證實，西南部巴登符騰堡州1家機械製造公司發生槍擊事件，造成2人死亡、1人重傷。（圖擷自X）

    德國警方7日證實，西南部巴登符騰堡州1家機械製造公司發生槍擊事件，造成2人死亡、1人重傷。（圖擷自X）

    2025/01/08 09:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國警方7日證實，該國西南部巴登符騰堡州（Baden-Württemberg）1家機械製造公司發生槍擊事件，造成2人死亡，另有1人重傷。

    綜合媒體報導，當地時間7日下午5時45分許（台灣時間8日凌晨12時45分），1名蒙面歹徒闖入位於斯圖加特（Stuttgart）北方約60公里的巴特腓特烈斯哈爾市（Bad Friedrichshall）1家公司辦公室，隨後發生槍擊。

    警方稱，在部署直升機擴大搜捕後，特種部隊在案發地點北方30公里的塞卡奇鎮（Sekach）逮捕了主要嫌疑人，正調查其犯案動機。

    警方7日晚間透露，傷者仍未脫離險境。聲明指出，「傍晚時分，巴特腓特烈斯哈爾2名男子遭槍殺，另1名男子身受重傷。目前居民未受到安全威脅」。

    據悉，2名被害者是機械製造公司員工，該公司專門生產高精密機械齒輪。

    中右翼基督教民主黨（CDU）籍的巴特腓特烈斯哈爾市長佛萊（Timo Frey）表示，事發公司在該地頗具知名度，在巴鎮約2萬人口中擁有近400名員工。

    調查人員稱，正對槍擊事件的其他目擊員工進行詢問。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播