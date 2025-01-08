為川普改政策？ 臉書取消獨立事實查證 札克伯格：太多審查

Meta公司標誌。（法新社）

2025/01/08 06:27

首次上稿 01-07 23:26

更新時間 01-08 06:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕社群媒體「臉書」（Facebook）和IG（Instagram）母公司Meta 7日宣布，取消「獨立第三方事實查證」機制，取而代之的是類似X（前身為「推特」）的「社群註釋（Community Notes）」功能。Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）的談話，透露出政策改變有一部份原因是即將上任的總統當選人川普。

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Meta公司7日在官方部落格發文表示，之所以決定取消獨立第三方事實查證，是因為事實查證專家也會自己的偏見，以致太多內容被納入查證。其平台將改採取類似X的「社群註釋」措施，新機制從美國開始實施。

X「社群註釋」是開放用戶，可對有真實性疑慮的發文，在發文下方增加註釋。Meta新任全球事務總裁凱普蘭（Joel Kaplan）指出，「我們見到這種做法在X上發揮作用，他們讓他們的社群有權力決定，哪些發文可能誤導，需要更多背景資訊」。

此外，Meta表示，也打算解除對一些主流討論議題的限制，讓其平台有「更多言論」，並著重處理如恐怖主義、兒童性剝削和毒品等非法和「高度嚴重違法」內容。官方發文指出，該平台內容管理系統愈加複雜，結果導致「過度執行我們的規範，限制正當的政治辯論，審查太多瑣碎內容，讓太多人遭受令人沮喪的執行規範行動」。

《紐約時報》報導，這項調整強烈顯示，臉書正因應總統當選人川普即將上任，重新調整其定位。自從川普回鍋參選並當選後，Meta公司就迅速行動，設法修補過去該公司與川普和保守派的緊張關係。

札克伯格在7日同時發布的影片，也透露出該平台政策改變，有一部份是因為包括川普勝選在內的政治事件。他在影片中說，這套內容管理系統已經到了「太多錯誤和太多審查」的地步，「最近的選舉也感覺像是一個文化轉捩點，再度優先著重言論」。

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