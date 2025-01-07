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    最小僅出生28天！一家5口陳屍屋內 竟是開暖氣「窒息」而死

    印度一家五口因長時間在室內開暖氣，不幸窒息死亡。示意圖，與本文無關。（法新社）

    印度一家五口因長時間在室內開暖氣，不幸窒息死亡。示意圖，與本文無關。（法新社）

    2025/01/07 23:31

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度查謨和喀什米爾地區斯里納加爾市（Srinagar）日前發生一起令人心碎的悲劇。一家五口被發現陳屍於其租屋處。警方初步調查後表示，死因疑似因暖氣設備使用不當導致窒息。

    綜合印媒報導，死者包括一家之主艾賈茲‧艾哈邁德‧巴特（Aijaz Ahmad Bhat）、他的妻子，以及三名年幼的孩子，其中最小的僅出生28天。兩個月前因艾賈茲在當地一家飯店擔任廚師而舉家搬至斯里納加爾市潘德拉森區（Pandrathan）的租屋處。

    根據房東艾哈邁德（Mukhtar Ahmad）描述，事發當天艾賈茲的母親一整天無法聯繫到兒子，請求房東協助查看情況。房東晚間前往敲門，但始終無人應答，於是強行破門而入，發現一家五口已陳屍室內。

    警方隨後趕到現場，並在房間內找到一台電暖器。經初步調查，五人死於窒息，推測可能因室內長時間使用暖氣設備導致氧氣不足或一氧化碳濃度過高。目前，遺體已送往醫院進行進一步檢驗，相關調查仍在進行中。

    前首席部長阿卜杜拉（Omar Abdullah）也透過社群媒體悼念，並提醒民眾在冬季使用暖氣設備時務必謹慎。他強調，「在封閉空間內使用加熱設備可能造成氧氣耗盡或一氧化碳累積，務必遵守相關安全指引，避免類似悲劇再次發生。」

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