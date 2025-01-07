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    川普放話要買！丹麥首相重申：格陵蘭是非賣品

    美國總統當選人川普揚言買下格陵蘭，丹麥首相佛瑞德里克森（見圖）強調，格陵蘭是「非賣品」。（路透）

    美國總統當選人川普揚言買下格陵蘭，丹麥首相佛瑞德里克森（見圖）強調，格陵蘭是「非賣品」。（路透）

    2025/01/07 22:59

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）近期頻頻放話要買下丹麥屬地格陵蘭，他的兒子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）今（7日）也以私人身分到訪格陵蘭，引人遐想。不過丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）重申，丹麥無意出售格陵蘭，更強調島上居民才有權決定格陵蘭的未來。

    《美聯社》報導，丹麥首相佛瑞德里克森在接受丹麥廣播公司TV2採訪時直言：「格陵蘭屬於格陵蘭人。」她也強調，這塊位於極北之地的領土是「非賣品」。

    川普今日在他的社交平台真相社群（Truth Social）發文說：「我聽說是格陵蘭島的人們是『MAGA』。我的兒子小唐納還有一些代表，會前往那裏參觀一些最壯麗的地區和景點。」

    川普接續說：「格陵蘭是一處非常好的地方，一旦它成為我國的一部份，島上居民就會受益匪淺。我們會保護它，愛護它，免受兇惡的外部世界威脅。」

    而在川普PO文所附的影片中，可以看到一名男子手持MAGA帽，他隨後戴上帽子並對著鏡頭表示，他想要告訴川普：「買下格陵蘭。」

    格陵蘭當地政府則在聲明中指出，小唐納·川普這趟格陵蘭之行並非正式訪問，僅是一次「私人到訪」，也不會與格陵蘭代表會晤。

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