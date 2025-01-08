拍攝白紙運動紀錄片 中國導演陳品霖遭判刑3年半

上海居民聚集追悼新疆烏魯木齊火災死者，與警方發生衝突。（法新社檔案照）

2025/01/08 00:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國2022年爆發抗議防疫措施侵害人身自由的「白紙運動」，一度引發國際關注。當時在上海拍下一系列活動製作紀錄片《烏魯木齊中路》的導演陳品霖，如今被判刑3年6個月。

根據《維權網》報導，中共在疫情大流行期間推行清零政策，使得中國人民日常生活和人身自由遭受嚴重侵害。當時新疆烏魯1棟住宅發生一場大火，卻因封控措施阻礙逃生與救援，釀嚴重死傷，此一悲劇也成為白紙運動導火線，2022年11月26日上海人自發上街頭，悼念在大火中逝去的人，陳品霖在上海現場拍攝大量影片、製作了《烏魯木齊中路》紀錄片，進而引爆中國各地乃至全世界，對中共防疫政策的抗議浪潮。

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2023年11月底，陳品霖遭中國警方逮捕，並於去年2月18日遭控涉嫌「尋釁滋事」，移送檢方起訴。該案已於去年4月3日由上海市寶山區檢察院，向上海市寶山區法院提起公訴，起訴書內容指稱，陳品霖拍片編造虛假訊息並在網路上傳播，造成公共秩序嚴重混亂；轉發引用辱罵國家領導人言論，損害國家形象、嚴重危害國家利益。

本月6日，陳品霖案一審在上海寶山區法院開庭，最終陳品霖遭判刑3年6個月，刑期至2027年5月27日，現被羈押在上海寶山區看守所。

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