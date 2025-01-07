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    CPTPP擬常設秘書處 日本有意爭取

    由亞太地區等12國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），有意成立常設的秘書處，日媒報導，日本政府有意願爭取將CPTPP的秘書處設於日本國內。（法新社）

    由亞太地區等12國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），有意成立常設的秘書處，日媒報導，日本政府有意願爭取將CPTPP的秘書處設於日本國內。（法新社）

    2025/01/07 18:59

    〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕由亞太地區等12國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），有意成立常設的秘書處，以減輕輪值主席國的負擔，日媒報導，日本政府也有意願爭取將CPTPP的秘書處設於日本國內。

    日本產經新聞報導，由於川普2.0即將上路，對於美國保護主義政策可能捲土重來，再加上中國貿易限制等的經濟威脅日益增強，為了維持CPTPP的向志力和擴大自由貿易的架構，CPTPP的主席國負擔加重，成立常設性的支援體制成為當務之急。

    中國在2021年搶先於台灣一步申請加入CPTPP，造成兩國的申請案遭到擱置，去年在加拿大舉行的年會，跳過中台兩國，直接宣布邀請哥斯大黎加展開談判，今年的主席國為澳洲，明年的主席國則為支持中國加盟的越南。報導引述相關人士的看法指出，中國申請加入後持續攪亂組織的穩定性，在越南輪值成為主席國之前，應該促進加盟國的團結，恪守自由貿易規則的態度變得愈來愈重要。

    CPTPP的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），經歷美國退出後，由包括日本在內的11個經濟體簽定新的貿易協定並在2018年底生效，去年底迎接英國的正式加盟，成為GDP約占全球15％、約14.7兆美元（約合台幣485.17兆元）的經濟圈。

    CPTPP今年將就修改協定內容提出首次的檢討報告，報告中預定提出成立專門的工作小組，以及由加盟國協商成立常設秘書處的方案。

    報導指出，CPTPP目前未有常設的秘書處，秘書處的業務由輪值主席國負擔，比較現有的國際組織，亞太經合會（APEC）在新加坡設有秘書處，而印太經濟框架（IPEF）則未設秘書處。

    除了常設秘書處的方案之外，也考慮將委員會的運作分散到各加盟國以減輕輪值主席國的負擔，報導指出，如果正式決定成立秘書處，日本政府官員也傳出了「日本應該舉手」、「日本應該會爭取」等呼聲。

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