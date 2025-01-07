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    烏俄戰爭將邁入第4年 澤倫斯基信任度近腰斬有內憂

    烏克蘭總統澤倫斯基去年12月在基輔出席一場頒獎儀式。（法新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基去年12月在基輔出席一場頒獎儀式。（法新社檔案照）

    2025/01/07 18:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭即將邁入第4年，值此國際對烏國軍援前景不明之際，烏國總統澤倫斯基的民意支持度也顯著下滑，7日公佈的調查顯示，澤倫斯基的信任度降低到52%。

    《法新社》7日報導，烏克蘭社會、經濟研究機構「基輔社會學國際研究所（KIIS）」7日發表的最新民調顯示，到去年12月為止，烏國民眾對澤倫斯基信任度下跌到52%，相較之下，戰爭爆發之初、2022年3月對他的信任度高達90%。

    2022年2月俄軍入侵後，喜劇演員出身的澤倫斯基，帶領烏國人民抵抗俄國的侵略，使他在國際間受到廣泛敬重，並且被與第二次世界大戰期間英國首相邱吉爾相提並論。當年3月的調查中，僅7%的烏國人不信任澤倫斯基，如今KIIS最新這份民調顯示，不信任比率已增加到39%。

    基輔社會學國際研究所執行主任葛魯瑞茨基（Anton Grushetsky）分析指出，澤倫斯基的信任度下滑，將降低他未來的身為公眾人物的可能影響力和份量，這同時也對總統職位的「嚴重打擊」。他說，「若總統和整個政府機構喪失合法性崩解，會發生什麼災難性後果，已經毋需多解釋」。

    這份民調結果時值烏國東部戰況吃緊，以及即將上任的美國總統當選人川普矢言，會在上任後「1天內」結束這場戰爭，但是他未說明結束戰爭的方式。

    澤倫斯基2019年以承諾結束烏國東部與親俄分離主義勢力之間的衝突，以及打擊政治精英中系統性的貪腐文化等政見，高票當選總統。烏國總統任期5年，澤倫斯基原定去年任期屆滿，不過，由於烏國仍處於戒嚴狀態，且目前尚有數百萬烏國人因戰爭不是遷至海外避難，就是身處俄國佔領區或接近激烈戰事區，難以進行選舉。

    克里姆林宮在澤倫斯基的法定任期屆滿後，多次指稱他不再具正當性，但是西方國家與俄國盟友，大多無視克宮這種說法。

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