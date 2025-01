西藏強震釀近百死 達賴喇嘛：深感悲痛

西藏今天發生強震,據悉已有近百人喪生,人在印度的西藏精神領袖達賴喇嘛發表聲明,表達悲痛之意。(路透)

2025/01/07 19:14

〔中央社〕西藏今天發生強震,據悉已有近百人喪生,人在印度的西藏精神領袖達賴喇嘛發表聲明,表達悲痛之意。

西藏地區今天上午已知發生至少6次大地震,最強的一次達規模7.1,包括印度、尼泊爾、不丹都能感受到強震,許多建築物因此嚴重毀損。

請繼續往下閱讀...

截至目前為止,這一連串地震,已知奪走至少95條人命,另有130多人受傷。

中央社記者今天上午不斷聯繫「藏人行政中央」(Central Tibetan Administration, CTA),即西藏流亡政府、西藏流亡議會(Tibetan Parliament in Exile, TPiE)、「尊者達賴喇嘛辦公室」(The Office of His Holiness The Dalai Lama),試圖了解災區情況,但這些單位皆表示,暫時沒有太多消息。

達賴喇嘛辦公室下午2時回覆中央社記者,有關達賴喇嘛對地震消息的看法。

在書面資料上,達賴喇嘛表示,在得知今天早上在西藏地區發生的大地震後,「我深感悲痛」,那使許多人失去性命,還有很多人受傷,房屋遭到嚴重破壞,也有大量財產損失。

達賴喇嘛說:「我為那些不幸逝去的生命祈禱,也衷心期盼所有傷者能早日康復。」

這波大地震的震央位於喜馬拉雅山北麓、接近重要宗教聖城、西藏第二大城日喀則(Shigatse)一帶,中國地震台網中心(CENC)表示,當地時間今天上午9時05分,接近尼泊爾邊界的日喀則市定日縣發生規模6.8地震,震源深度10公里,美國地質調查所(USGS)則是測得地震規模7.1的強震。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法