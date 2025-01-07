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    西藏強震釀近百死 達賴喇嘛：深感悲痛

    西藏今天發生強震，據悉已有近百人喪生，人在印度的西藏精神領袖達賴喇嘛發表聲明，表達悲痛之意。（路透）

    西藏今天發生強震，據悉已有近百人喪生，人在印度的西藏精神領袖達賴喇嘛發表聲明，表達悲痛之意。（路透）

    2025/01/07 19:14

    〔中央社〕西藏今天發生強震，據悉已有近百人喪生，人在印度的西藏精神領袖達賴喇嘛發表聲明，表達悲痛之意。

    西藏地區今天上午已知發生至少6次大地震，最強的一次達規模7.1，包括印度、尼泊爾、不丹都能感受到強震，許多建築物因此嚴重毀損。

    截至目前為止，這一連串地震，已知奪走至少95條人命，另有130多人受傷。

    中央社記者今天上午不斷聯繫「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA），即西藏流亡政府、西藏流亡議會（Tibetan Parliament in Exile, TPiE）、「尊者達賴喇嘛辦公室」（The Office of His Holiness The Dalai Lama），試圖了解災區情況，但這些單位皆表示，暫時沒有太多消息。

    達賴喇嘛辦公室下午2時回覆中央社記者，有關達賴喇嘛對地震消息的看法。

    在書面資料上，達賴喇嘛表示，在得知今天早上在西藏地區發生的大地震後，「我深感悲痛」，那使許多人失去性命，還有很多人受傷，房屋遭到嚴重破壞，也有大量財產損失。

    達賴喇嘛說：「我為那些不幸逝去的生命祈禱，也衷心期盼所有傷者能早日康復。」

    這波大地震的震央位於喜馬拉雅山北麓、接近重要宗教聖城、西藏第二大城日喀則（Shigatse）一帶，中國地震台網中心（CENC）表示，當地時間今天上午9時05分，接近尼泊爾邊界的日喀則市定日縣發生規模6.8地震，震源深度10公里，美國地質調查所（USGS）則是測得地震規模7.1的強震。

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