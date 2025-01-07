昔日政治明星 杜魯道「自由過頭」跌落神壇

加拿大總理杜魯道執政9年多來，曾是光芒萬丈的政治明星，但辭職之際支持度不到20％。（法新社）

2025/01/07 19:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大總理杜魯道在內外交迫下宣布辭職，他執政9年多來力行「自由、平等」等進步議程，卻也因為過度堅持，導致加拿大社會弊端橫生，人民對他的愛戴逐漸轉變為不耐，終於引發執政的自由黨逼宮，讓這位曾經一呼百諾的自由派政治明星只能狼狽下台。

杜魯道的父親是在1960、1970年代擔任加國總理近16年的老杜魯道（Pierre Trudeau），老杜魯道當時曾與美國歌后芭芭拉史翠珊（Barbara Streisand）交往，還曾與古巴領袖卡斯楚（Fidel Castro）建立私人情誼，一時風光無限，被稱為第一代「杜魯道狂熱」。相較於父親的政治光芒，杜魯道的政治起點較晚，原是一名滑雪教練、調酒師、保鑣及教師，2008年當選議員，5年後當選自由黨黨魁，並率黨贏得大選，自己以43歲之姿出任總理。

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在告別執政風格拘謹的保守黨後，主打「自由、平等、進步」政策的杜魯道，正好符合人民對「改變、進步」的期望，加上出眾的外型，讓他成功開創第二代「杜魯道狂熱」。他首創內閣性別平權，男女閣員人數均等，並展現族裔多樣性。當被問及為什麼性別平等如此重要時，杜魯道回應：「因為現在是2015年」，廣獲稱頌。他也對移民和難民張開雙臂，並在2017年登高一呼：「多元就是我們的力量，歡迎來加拿大」。

此外，杜魯道推動的大麻合法化政策走在世界前端，還有全民牙科健保、全國托兒福利等也都是創舉，同時又在國際上積極應對氣候變遷問題，使他深受年輕族群欣賞，所到之處總有人排隊跟他合照。美國流行音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）曾在2017年時任美國總統川普就職半年之際，邀請杜魯道擔任封面人物，並在封面上直接提問：「為什麼他不能當我們的總統？」藉此傳達對川普的不滿，以及對杜魯道的認同。

然而，杜魯道的自由派作風，卻也讓加國社會弊端橫生。例如，廣納移民和難民導致人口增長過快，社會資源無力負擔；對大麻吸食者和犯罪者的寬容，引發社會治安惡化；COVID-19疫情期間廣發救濟金的措施，最終造成通貨膨脹失控、國債直線上升的經濟危機。過去認為杜魯道親切、新穎的加國人民，現在苦於物價和房價太高、找不到家庭醫生、憂心盜賊猖獗的生活困境，開始認為杜魯道脫離現實、不切實際。

儘管過去9年多次面臨政治風暴和道德醜聞，但杜魯道次次化險為夷，仍然可以凝聚黨內支持。然而，長年盟友、前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）在去年12月閃電辭職，指控杜魯道為了個人政治聲望、罔顧國家財政難題，成為壓垮杜魯道的最後一根稻草，激發自由黨內的反杜魯道聲音，最終讓杜魯道選擇求去，以保全自由黨繼續執政的希望，以及他個人的政治遺產。

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