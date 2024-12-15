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    愛沙尼亞制裁喬治亞總理 呼籲歐盟國家跟進

    愛沙尼亞宣布制裁喬治亞總理科巴伊澤（見圖）等14名喬治亞官員。（法新社）

    愛沙尼亞宣布制裁喬治亞總理科巴伊澤（見圖）等14名喬治亞官員。（法新社）

    2024/12/15 19:49

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞今（15）日以非法鎮壓抗議民眾為由，宣布制裁喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）等多名高階官員，並呼籲歐盟成員國跟進。

    《法新社》報導，自從喬治亞10月26日的國會大選結果出爐以來，國家便陷入動盪，執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）宣稱贏得大選，親歐盟反對派則指責執政黨操控選舉。

    喬治亞總理科巴伊澤更於11月下旬宣布政府將延後尋求加入歐盟，此舉引發民眾反彈，此後抗議便成了家常便飯，但喬治亞警方卻以水炮及催淚瓦斯鎮壓示威人群，更闖入反對派辦公室，毆打議員與記者。

    愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）今日在X平台宣布制裁科巴伊澤等14名喬治亞官員，「當局對抗議者、記者與反對派領導人所做出的暴行既非法也違反人權。我呼籲所有歐盟國家做出反應，採取行動。」

    愛沙尼亞與其他波羅的海國家先前已將部分喬治亞官員列入黑名單，其中包括了喬治亞內政部長戈梅勞里（Vakhtang Gomelauri）以及喬治亞首富伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）等人，而伊萬尼什維利被認為是操縱喬治亞政治的幕後黑手。

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