愛沙尼亞制裁喬治亞總理 呼籲歐盟國家跟進

2024/12/15 19:49

〔即時新聞/綜合報導〕愛沙尼亞今(15)日以非法鎮壓抗議民眾為由,宣布制裁喬治亞總理科巴伊澤(Irakli Kobakhidze)等多名高階官員,並呼籲歐盟成員國跟進。

《法新社》報導,自從喬治亞10月26日的國會大選結果出爐以來,國家便陷入動盪,執政黨「喬治亞之夢」(Georgian Dream)宣稱贏得大選,親歐盟反對派則指責執政黨操控選舉。

喬治亞總理科巴伊澤更於11月下旬宣布政府將延後尋求加入歐盟,此舉引發民眾反彈,此後抗議便成了家常便飯,但喬治亞警方卻以水炮及催淚瓦斯鎮壓示威人群,更闖入反對派辦公室,毆打議員與記者。

愛沙尼亞外長薩克納(Margus Tsahkna)今日在X平台宣布制裁科巴伊澤等14名喬治亞官員,「當局對抗議者、記者與反對派領導人所做出的暴行既非法也違反人權。我呼籲所有歐盟國家做出反應,採取行動。」

愛沙尼亞與其他波羅的海國家先前已將部分喬治亞官員列入黑名單,其中包括了喬治亞內政部長戈梅勞里(Vakhtang Gomelauri)以及喬治亞首富伊萬尼什維利(Bidzina Ivanishvili)等人,而伊萬尼什維利被認為是操縱喬治亞政治的幕後黑手。

