法國調查全球衝突論述台灣最獲支持 8成同意人民自決

法國智庫與國防高等研究院日前公布年度研究，調查法國人對於全球4大戰爭或衝突的各方論述抱持何種看法。報告顯示，台灣論述獲最高支持，近8成受訪者認為台灣未來人民自決。圖為巴黎鐵塔。（彭博資料照）

2024/12/15 08:56

〔中央社〕法國智庫與國防高等研究院日前公布年度研究，調查法國人對於全球4大戰爭或衝突的各方論述抱持何種看法。報告顯示，台灣論述獲最高支持，近8成受訪者認為台灣未來人民自決；中國與俄國說法則不被買單。

聚焦資訊傳播及公眾辯論的法國笛卡兒基金會（Fondation Descartes）與跨部會機構國防高等研究院（IHEDN）11月底公布一份名為「假消息：外國敘事如何在法國滲透」的103頁年度研究報告。

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報告作者笛卡兒基金會研究主任科多尼爾（Laurent Cordonier）表示，國際衝突中，利益各方會系統性地闡述敘事，以合理化他們的行動。人們了解資訊干涉的機制，但卻對其造成的影響所知甚少。

因此，這份史無前例的研究於今年8月期間訪問4000位法國人，探究法國人對於現今4大戰爭或衝突敘事的看法：俄烏戰爭、以哈衝突、法國因軍事行動與馬利軍政府間的衝突，以及中國-台灣危機。

在設計的問卷中，科多尼爾引用衝突或戰爭兩方的各三項主要論述，了解受訪者對於每項主張的支持程度，接著再與彼此之間以及受訪者的背景進行不同交叉比對，研究相關性。

台海危機的介紹寫道：「台灣事實上是與中國大陸分開的國家，擁有自己的制度。中國卻主張台灣為其中一省，且不排除以武力宣示主權」。

問卷選擇的3項中方論述分別為：透過支持台灣政府，美國和其他西方強權以非法方式介入中國內政；台灣歷史上屬於中國且是中國完整領土的一部分；只有中國政府有權決定台灣的未來。

結果顯示，完全同意與差不多同意中國第一項論述的受訪者占28.4%，完全不同意與不太同意者占46.7%；第二項論述同意者占20.3%，不同意者為48.4%；同意第三項論述者占比更低，僅11%，而反對者則高達72.2%。

總言之，法國民眾對中國論述相當不買單，論述的同意平均值僅微幅高於俄羅斯，支持度為8個參與方中倒數第二。

而3項台灣論述則是：能自由且民主決定台灣未來的是台灣人民，而非中國政府；台灣作為民主政體，在面對中國時能保有自主對捍衛亞洲及全球民主價值而言至關重要；台灣從未被中國共產黨統治，中國所謂的「回歸」，事實上是以武力統一。

相反於中國敘事，法國民眾高度支持台灣立場。第一項論述完全同意與差不多者占高達79.5%，完全不同意與不太同意者僅占6.2%；第二項論述支持者占72.9%，7.7%受訪者不同意；第三項論述也有69%受訪者同意，持相反意見者占8.3%。

換言之，有近8成受訪者同意台灣未來該由台灣人民決定。報告指出，台灣論述在8個參與方中受到最多的支持，同意平均值甚至高於烏克蘭。

研究也對8個國家的形象進行調查，除本國法國之外，就屬台灣的形象最好。持正面形象者占比過半，為57.7%；持負面形象為14.5%。烏克蘭緊隨其後。

形象最糟的國家為俄羅斯，接著是馬利。中國則為倒數第三，對其持正面態度者占19.8%，持負面形象則占64.3%。

根據研究，65歲以上受訪者平均更支持烏克蘭、以色列、法國和台灣的論述；整體更不同意俄羅斯、哈瑪斯（Hamas）、馬利與中國的論調。18到49歲年齡層則正巧相反。

在政黨光譜上，極左派支持者對中國敘事的支持度高於其他政黨支持者；極右派民眾平均也更偏中國。其餘生態黨、左翼、右翼，特別是中間派選民則全都更支持台灣論述。

調查也發現，在一樣背景下，主要從專業媒體獲取國際政治資訊的受訪者傾向同理烏、以、法、台的主張；相反的，習慣從社群媒體、YouTube或群組中獲取國際訊息的民眾則更同理俄、哈、馬、中的說法。越相信陰謀論的民眾也會更支持俄、哈、馬、中論述。

此外，報告寫道，「大部分民眾（62.1%）都認為俄羅斯和中國針對法國的資訊攻擊對國家和民主構成危險」。這些論述沒有明顯成效，「至少到現在，俄國和中國的資訊操控都無法讓法國輿論在俄烏戰爭和台灣地位上轉向他們的立場」。

但作者強調，即使無法讓輿論轉向，也不能說這些資訊操弄就毫無成果。因為其目的之一，便是在這些議題上兩極化社會和內政，激化人民對立。

報告也額外調查「若中國攻台，法國該有何反應」。超過一半（56.5%）的受訪者認為政府應在外交上支持台灣，並譴責中國進犯。

然而，卻只有16.8%的受訪者認為法國應該出兵協防台灣。作者設計第三種問法：中國攻台，法國應該什麼都不做，因衝突與己無關。對此，同意者占39.3%；不同意者為40.5%。

換言之，儘管台灣在法國社會擁有極好形象，且輿論也相當同理台灣、反對中國敘事，但若中國進犯，現階段民眾恐怕不見得支持政府採取軍事行動。

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