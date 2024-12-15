中國女遇害後被棄屍雪梨郊區 台籍丈夫下落不明

33歲的中國移民李卓君（左）被棄屍在郊區，李卓君的台籍丈夫陳嘉寶（右）則下落不明。（圖擷取自網路）

2024/12/15 09:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於澳洲新南威爾斯州的雪梨機場附近一處公園林地近期發生棄屍案件，有民眾9日晨跑時發現一具被塑膠袋包裹的屍體，警方14日確認該具屍體是33歲的中國移民李卓君（Zhuo-jun Li）。警方循線調查，發現李女的台籍丈夫陳嘉寶（Jai-Bao Chen）下落不明，目前扣押一輛疑似用於做案的銀色豐田汽車，朝謀殺案方向調查中。

綜合外媒報導，李卓君的遺體9日在雪梨機場附近博塔尼（Botany）郊區的一處公園草叢中被發現，遺體被裝在一個塑膠袋內，被發現時已經嚴重腐爛。警方經過多日調查，14日確認死者為33歲的中國裔女子李卓君，李卓君20年前跟著父母一起移民澳洲。而在12月初，李卓君的母親就因為聯絡不到女兒，曾向警方通報失蹤。

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警方追查後發現，李卓君33歲的台裔丈夫陳嘉寶下落不明，警方已將李卓君的死訊告知李母，並和陳嘉寶在台灣的家人取得聯繫。當地警方表示，目前不確定陳嘉寶是生是死，至於他是嫌疑人又或是受害者，目前仍有待調查。

此外，警方在棄屍地點周邊監視器中發現一輛可疑的銀色豐田汽車，可能被用於運送李卓君的遺體，目前已將這輛汽車扣押，仍持續調查中。

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