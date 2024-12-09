大家都被防長金龍顯利用！韓「白虎部隊」指揮官為官兵求情

「白虎部隊」（第707特殊任務團）團長金炫泰上校9日公開露面召開記者會，強調團員都是被前防長金龍顯利用的受害者。（歐新社）

2024/12/09 10:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，當時戒嚴部隊試圖進入國會控制現場，不過部隊在需要動用武力的階段時表現遲疑態度，反對黨議員得以趁機翻牆入內，使得190名國會議員投票通過解嚴。韓軍特種精銳「白虎部隊」（第707特殊任務團）當時也屬於戒嚴部隊，不過團長金炫泰上校9日公開露面召開記者會，強調團員都是被前防長金龍顯利用的受害者。

根據《韓聯社》報導，由於特種部隊的身分資訊屬於國家機密，通常特種部隊隊員的個資、長相都要被嚴格保密，但金炫泰為了替當天參與行動的隊員請命，在記者會中佩戴名牌公開露面。金炫泰表示，707特殊任務團的官兵們都是被金龍顯利用的受害者，而自己是一位無能且不負責任的指揮官。

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金炫泰提到，在進入國會期間，他每隔一兩分鐘就接到陸軍特戰司令郭種根打來的電話，內容提及「國會議員不能超過150人，你能把他們拉出來嗎」，聽起來像是擔心會通過解嚴。隨後郭種根表示議員人數越來越多，部隊是否能進入國會，金炫泰當時則回應「很難進入國會」。針對郭種根的「命令」，金炫泰認為是來自金龍顯。

金炫泰指出，他是在不知情的情況下執行任務，他認為無知也是他的責任之一，他要為707特殊任務團官兵面臨叛國風險而道歉。

金炫泰坦言，如果說官兵有罪，那他們的罪就是聽從無能指揮官的指示。金炫泰在記者會中甚至一度哽咽，並強調他作為民主法治國家的軍人，願承擔所有責任、自我究責，並且離開部隊。

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