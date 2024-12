阿塞德政權垮台 敘利亞總理遭反抗軍成員從住家帶走！

2024/12/08 18:37

〔即時新聞/綜合報導〕敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」(HTS)今天(8日)攻陷首都大馬士革(Damascus),總統阿塞德(Bashar al-Assad)逃亡,受阿塞德任命的總理喬拉里(Mohammad Ghazi al-Jalali)表態和平進行政權轉移。今下午在網上曝光喬拉里被一群持槍的反抗軍成員從家裡帶走,據悉是要與沙姆解放組織商談過渡政權一事。

繼打下敘利亞第二大城阿勒坡(Aleppo)、中部哈馬(Hama)、西南部德拉(Daraa)、第三大城荷姆斯(Homs)之後,沙姆解放組織今天揮軍攻入首都大馬士革,宣布推翻阿塞德長達24年的暴政,最新情勢也意味著該國持續13年的內戰得以結束,大馬士革到處可見民眾歡呼慶祝阿塞德政權垮台。

綜合外媒報導,眼見首都失守,阿薩德疑搭機逃亡,目前下落不明。總理喬拉里表示會繼續留在大馬士革,他已與沙姆解放組織領導人聯繫,討論當前政權轉移的相關情事,並稱敘利亞應該舉行自由選舉,政府隨時準備「與人民選擇的任何領導人合作」。

獨立新聞媒體《中東之眼》(Middle East Eye)土耳其分社社長索魯( Ragip Soylu)今下午透過X平台分享一段影片,可以看到喬拉里在多名持槍的反抗軍成員從家裡帶走,並搭上一輛黑色轎車。索魯表示,這群反抗軍是護送喬拉里到飯店與沙姆解放組織領導階層商談政權移交的事。

