這麼怕？ 中國鑑寶主播秀出「鎮壓六四勳章」 直播間秒被封殺
近日傳出，中國一段鑑寶影片因出現參加鎮壓六四天安門事件的共軍勳章，導致直播間瞬間被禁，引發網友熱議。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）
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祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國各大社群媒體用戶數量龐大，許多用戶總愛對宣稱「中共政府絕對保障人民言論自由」、「中國不存在文字獄」，然而但凡用戶在圖文影音中有出現任何「敏感詞句」，就會被馬上封殺。近日傳出，中國一段鑑寶影片因出現參加鎮壓六四天安門事件的共軍勳章，導致直播間瞬間被禁，引發網友熱議。
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時常爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」，昨（7）日下午分享一名在中國頗有名氣的鑑寶主播「王岳剛」，在最新的鑑寶直播影片中，出現一枚寫有「首都衛士」勳章。據了解，該勳章僅限定給予在1989年6月4日，聽從中共政府命令，前往天安門以暴力血腥手段、鎮壓當年和平請願人民的中共解放軍。
然而，這枚勳章出現在畫面不久，王岳剛的直播間就立即遭後台封殺，留下一群傻眼的粉絲，也有一些知敏感內情的網友留言感嘆，「爆了」、「不能說了」、「岳老師這個話題非常危險」。事實上，早在今年3月也類生過類似事件，一名女軍人拍片「炫耀」自己父親參加六四天安門而獲頒「首都衛士」勳章，影片也在事後被火速下架。
外國網友則對此嘲諷，「黨也知道這段歷史不堪入目」、「中國的戒嚴會殺人的，還嘲笑韓國？」、「這不是榮譽嗎，你給人家發的，又不承認了？」、「恥辱勳章。當時這些衛士保衛了什麼？保衛了恥辱」、「這就是共匪的罪證，武力鎮壓和屠殺老百姓的劊子手」、「支那人一邊支持64，共匪一邊封鎖64，到底是支持還是不支持啊？」。
2024年3月18日，中国火箭军在B站官方帐号上发布视频，一名女兵炫耀了父亲的「首都卫士」即中共向参与「六四大屠杀」戒严部队官兵颁发的一种勋章。— 朝鲜流浪诗人???????? （@yohpk1k） December 7, 2024
最终火箭军官方迅速将此短片删去 pic.twitter.com/T6trVIyMTF