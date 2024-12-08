這麼怕？ 中國鑑寶主播秀出「鎮壓六四勳章」 直播間秒被封殺

近日傳出，中國一段鑑寶影片因出現參加鎮壓六四天安門事件的共軍勳章，導致直播間瞬間被禁，引發網友熱議。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2024/12/08 18:35

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想搞事？中國女軍人炫耀「鎮壓六四勳章」 官方急下架影片！

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國各大社群媒體用戶數量龐大，許多用戶總愛對宣稱「中共政府絕對保障人民言論自由」、「中國不存在文字獄」，然而但凡用戶在圖文影音中有出現任何「敏感詞句」，就會被馬上封殺。近日傳出，中國一段鑑寶影片因出現參加鎮壓六四天安門事件的共軍勳章，導致直播間瞬間被禁，引發網友熱議。

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時常爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」，昨（7）日下午分享一名在中國頗有名氣的鑑寶主播「王岳剛」，在最新的鑑寶直播影片中，出現一枚寫有「首都衛士」勳章。據了解，該勳章僅限定給予在1989年6月4日，聽從中共政府命令，前往天安門以暴力血腥手段、鎮壓當年和平請願人民的中共解放軍。

然而，這枚勳章出現在畫面不久，王岳剛的直播間就立即遭後台封殺，留下一群傻眼的粉絲，也有一些知敏感內情的網友留言感嘆，「爆了」、「不能說了」、「岳老師這個話題非常危險」。事實上，早在今年3月也類生過類似事件，一名女軍人拍片「炫耀」自己父親參加六四天安門而獲頒「首都衛士」勳章，影片也在事後被火速下架。

外國網友則對此嘲諷，「黨也知道這段歷史不堪入目」、「中國的戒嚴會殺人的，還嘲笑韓國？」、「這不是榮譽嗎，你給人家發的，又不承認了？」、「恥辱勳章。當時這些衛士保衛了什麼？保衛了恥辱」、「這就是共匪的罪證，武力鎮壓和屠殺老百姓的劊子手」、「支那人一邊支持64，共匪一邊封鎖64，到底是支持還是不支持啊？」。

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