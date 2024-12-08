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    大增10倍！ 歐盟首位國防執委提議7年國防預算3.48兆

    歐盟新設的國防事務執委庫比柳斯認為，為應對中、俄、北韓、伊朗等「威權軸心」，歐盟下一個7年預算應為國防撥款1000億歐元。（法新社）

    歐盟新設的國防事務執委庫比柳斯認為，為應對中、俄、北韓、伊朗等「威權軸心」，歐盟下一個7年預算應為國防撥款1000億歐元。（法新社）

    2024/12/08 15:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕甫上任的歐盟首位國防事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius），在7日刊出的美國政治新聞網站《Politico》歐洲版訪問中指出，他希望歐盟在下一個7年預算中，為國防預算撥款「差不多」1000億歐元（約3.48兆台幣），比目前的國防預算高出10倍。

    據報導，歐盟國防事務執委一職的設立目的，在於更好地整合歐盟各自為政的國防工業、增加支出、向烏克蘭運送更多武器，以及改善與北大西洋公約組織（NATO）和美國的國防協調。

    曾擔任2屆立陶宛總理、對俄國持強硬立場的庫比柳斯，在上任1週以來的首次採訪中表示，向烏克蘭提供贏得戰爭所需的支持是關鍵，「我們需要為俄國侵略的可能性做好準備，如果我們在烏克蘭失敗，俄國對歐盟成員國進行軍事侵略的可能性當然就會增加」。

    他提出希望歐盟進行的金融改革之一，就是在下一個7年預算中為國防撥款1000億歐元，並坦言這是一個「雄心勃勃」的提案，因為目前超過1兆歐元的7年預算只有100億歐元用於國防。

    庫比柳斯強調，歐盟的敵人是俄國總統普廷，而不是美國準總統川普，他也向歐洲議會傳達這個訊息。他說，他希望新的美國政府意識到，西方正受到「威權國家軸心」的攻擊，其中包括俄國、伊朗、北韓，還有中國。

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