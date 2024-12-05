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    美國家安全顧問示警：若中美開戰美國彈藥庫恐迅速耗盡

    美國國家安全顧問蘇利文示警，稱美國若與中國發生戰爭，美方很快就會耗盡彈藥庫，並呼籲華盛頓應持續性國防生產。（路透資料照）

    美國國家安全顧問蘇利文示警，稱美國若與中國發生戰爭，美方很快就會耗盡彈藥庫，並呼籲華盛頓應持續性國防生產。（路透資料照）

    2024/12/05 12:14

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普明年1月即將重返白宮掌政，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週三示警，稱美國若與中國發生戰爭，美方恐迅速耗盡彈藥庫，並呼籲華盛頓應持續性國防生產。

    據《法新社》報導，蘇利文4日於美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）表示，「但願我們不會與中華人民共和國（People's Republic of China）發生全面戰爭，任何與中國這樣的國家、這樣的軍隊進行交戰，將會迅速耗盡彈藥庫」，要想有一個健康的國防工業基礎，關鍵在於在衝突發生的過程之中，有能力重整並迅速建設起來，不只是預先建設或為衝突做準備而已。

    蘇利文指出，冷戰末期，當時的美國可說無人能匹敵，軍工產業因而逐漸萎縮，但近年因俄烏戰爭，刺激了其發展；他認為，下一任美國總統川普應該繼續維持這樣的能量，加強投資軍工產業。

    對此，拜登政府提議每年設置5億美元的資金，這樣即使因俄烏戰爭這類戰事而導致彈藥告急，美國國防部還是能夠採購重要彈藥。

    《德國之音》臉書粉專今發布貼文提到，蘇利文還表示，有必要對抗美國對手之間合作的必要性，包括中國、俄羅斯、北韓和伊朗。例如：中國遭質疑提供俄羅斯無人機等軍民2用產品，莫斯科也提供中國較缺乏的軟科技做為回報。故美國有必要採取更多制裁、出口管制等行動反制，「嘗試拖慢、減少、限制或阻斷這種流通」。

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