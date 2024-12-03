南韓戒嚴第1號公告6點措施 禁止政治活動、罷工、管制媒體

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴後，警方在國會正門前戒備。（法新社）

2024/12/03 23:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅今（3日）晚突下達緊急戒嚴令，引發各界譁然。稍早戒嚴司令部發布第1號公告，宣布禁止政治結社、集會、示威等政治活動，違反者可在沒有逮捕令的情況下被逮捕。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅3日晚間10點30分（台灣時間3日晚間9點30分）於首爾龍山總統府發表「緊急談話」，指控反對黨是「親北韓」勢力，控制國會並利用反國家活動癱瘓政府，故下達戒嚴令，目的是剷除反國家勢力及其禍首，保護大韓民國免受朝鮮共產主義勢力威脅。戒嚴令下達後，南韓國防部隨即召開全軍指揮官會議加強戒備，尹錫悅指派陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴司令，目前軍隊已進駐國會。

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戒嚴司令部深夜發布第1號公告，共有6大措施：

1.禁止一切政治活動，包括國會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。

2.禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。

3.所有媒體和出版物均受戒嚴司令部管控。

4.禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。

5.所有罷工或離開醫療場的醫務人員，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。

6.良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

戒嚴司令部表示，違反上述公告者，可依據大韓民國戒嚴法第9條規定，進行逮捕、居留、無證搜查、扣押。

南韓總統尹錫悅3日晚突下達緊急戒嚴令，引發各界譁然。（法新社）

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