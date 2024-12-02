台灣護照被誤認成中國護照差點被擋！跨國夫妻檔搭機遭遇引熱議

波蘭、台灣夫妻檔蜜拉與士愷，在華沙搭機時台灣護照被誤認為中國護照，地勤人員聽到解釋並翻到護照封面的TAIWAN字樣後才恍然大悟放行。（圖擷自「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」臉書粉絲專頁）

2024/12/02 11:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭、台灣夫妻檔蜜拉與士愷，近日從華沙飛往英國倫敦，不過丈夫士愷在登機口檢查時，台灣護照被誤認為中國護照，地勤人員因此要求查看簽證，經過士愷說明並看到護照封面的TAIWAN字樣後才恍然大悟放行，影片在網路上流傳後引起熱烈討論，有中國人坦言「全世界都不喜歡China」。

這對跨國夫妻檔於「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」臉書粉絲專頁PO出影片，從中可以看到蜜拉和士愷抵達華沙莫德林機場後遭遇機位超賣的問題，讓現場旅客氣氛緊張趕緊排隊，就怕自己登不上飛機。

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雖然航空公司開出250歐元（約新台幣8565元）徵求自願旅客搭乘下一班，但卻沒有人願意，讓被擠到隊伍尾端的蜜拉和士愷一度擔心起來，因為他們的行程都排好了。

夫妻倆隨著隊伍前進終於抵達登機口檢查護照時，卻又遇到另個問題，那就是士愷的台灣護照被地勤人員誤認是中國護照，開口詢問「Where is your VISA（你的簽證在哪）」，士愷連忙用英文說明「我不需要簽證，（護照）不是中國，是台灣」，地勤人員一看護照封面這才了解自己弄錯了。

蜜拉與士愷的搭機風波引起了大量討論，有中國網友留言表示「我是北京人，也就是全世界都不喜歡的China，我想說我也不想這樣，但我沒得選，台灣要堅持到底，不要做任何妥協，看看今天的香港，就知道未來會怎樣。」

也有不少網友指稱「在國際上，講Taiwan，外國人就知道我們不是China了」、「真感謝在護照上面留下了大大的TAIWAN字樣」、「台灣有很多國家免簽證」，還有人表示出國後若沒說話就很容易被當成中國人，遭到各種白眼，一說自己是台灣來的，外國人的態度通常就會180度大轉彎，真的很奇妙。

另一方面，有些民眾則分享自己出國也曾被誤認為持有中國護照，但地勤人員一看到是台灣就迅速放人通關了。還有網友笑稱「中國玻璃心要碎了」、「小粉紅崩潰」，果然有部分留言開始酸言酸語，但基本上都被無視、淹沒在「台灣讚啦」的聲浪之中。

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