深圳日童遇刺逾3個月 行兇中國男被「正式逮捕」動機仍不明

位在中國廣東省的深圳日本人學校，在今年「918事變」當天發生一名10歲日籍男童上學途中，突遭中國男子持刀砍死的慘案。（資料照，路透）

2024/12/01 19:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在中國廣東省的深圳日本人學校，在今年「918事變」當天發生一名10歲日籍男童上學途中，突遭中國男子持刀砍死的慘案，噩耗引起日本國民憤怒。行兇的40多歲男子在案發當天，就遭中國警方抓獲，然而直到這起悲劇近3個月後，中國警方才「正式逮捕」該名兇嫌，但仍未向日本政府交待詳細兇嫌犯案動機。

綜合日媒報導，深圳日男童遇刺案已發生近3個月，期間中國政府不斷對外宣稱，這起事件「純屬偶發個案」，被外界質疑兇嫌疑似是刻意選在「918事變」93週年當天、以仇日心態犯案時，又堅稱「中國沒有仇日教育」，然而謊言被大批日本國民打臉。另外，中國外交部長王毅還嗆日方「應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化」。

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熟知日中關係的情報人士昨日（11/30）透露，儘管行兇男子在事發當天，就已經被中國司法單位拘留，不過中國警方一直到近日才終於以涉嫌殺人為由，將這名男子「正式逮捕」。報導指出，日本政府在事發後持續向中國當局要求，必須針對日籍男童遇襲一案進行詳細說明，但是中國相關單位仍未向日方交待詳細的兇嫌犯案動機。

另外，中國境內近期接連爆發多起極度血腥、無差別的攻擊案件，不僅讓中國民眾惶恐不安，也引起在當地工作或生活的日籍公民擔憂。考量到日籍師生的人身安全，位於中國境內與香港的日本人學校，決定在中國人仇日情緒極度濃烈的12月13日「南京大屠殺」紀念日，以「停課一天」或「改成線上授課」來避開敏感時間點。

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