給愛妻最感人生日禮！他幫40狗出領養費 竟救了80狗性命

美國愛狗人士珍妮佛˙杜艾40歲生日時，收到老公安德魯的創意禮物，幫兩人做義工的動物之家的40隻狗支付領養費。（圖擷取自切薩皮克動物服務中心臉書）

2024/11/30 00:20

〔編譯張沛元／綜合報導〕恭賀老婆大人40一枝花時該送啥當壽禮？美國維吉尼亞州切薩皮克（Chesapeake, Virginia）男子安德魯˙杜艾（Andrew Duhe）說，送花送首飾都了無新意又沒意義，他要以老婆珍妮佛（Jennifer Duhe）的名義，幫動物之家的40隻狗出領養費。

華盛頓郵報報導，杜艾夫婦原本就是當地動物收容所「切薩皮克動物服務中心」（ Chesapeake Animal Services）的義工，每週末都會來此幫忙；安德魯在1個多月前突發奇想，認為既然該收容所的40個展示用送養狗籠總是客滿，若他自掏腰包幫忙支付每狗110美元（約台幣3574元）的領養費，是否能幫牠們更快找到新主人？

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這筆涵蓋40隻狗的結紮、植入晶片與打疫苗的費用，總金額達4400美元（約合14.3萬新台幣），但安德魯說，他知道這份禮物對妻子來說，比他去店裡買的任何東西都更有意義──因為養了3隻狗的夫妻倆最近才失去其中1個毛孩，安德魯認為，贊助領養費既能幫狗狗們能找到永遠的家，也能讓珍妮佛走出喪犬之痛，畢竟妻子也希望收容所中的狗狗都能有個家。

珍妮佛的生日是11月13日，但為避免驚喜提前曝光，安德魯提早幾天就付了錢，以及提前在12日就跟3個孩子一起幫老婆慶生；他們先送上混淆視聽的訂製款保溫杯，待珍妮佛打開生日賀卡與看到裡面夾著的字條時，才知道真正的禮物是幫收容所的40隻狗付領養費。

珍妮佛感動得淚流不止，直言這是她收過最深情與最完美的禮物，但也得跟誤以為爸媽一口氣領養了40隻狗的孩子們解釋說，爸爸為慶祝媽媽的生日，幫40隻狗做好了找到新家的準備。

「切薩皮克動物服務中心」工作人員賈拉多（Kasey Gallardo）說，當安德魯表示要幫出領養費時，她簡直驚呆了，因為過去從沒人幫忙付過這麼大筆錢；再說安德魯的慷慨解囊，救的不是40隻狗，而是80隻——因為每當展示狗籠裡有1隻狗被人領養走，就有2隻狗得以保命──1隻是被領養走的那隻，另一隻是從收容所後方被送進展示狗籠的那隻。

截至目前為止，安德魯幫忙付領養費的40隻狗中，已有17隻找到新家。

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