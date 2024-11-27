中國防長董軍遭貪腐調查？ 中國外交部駁斥：捕風捉影

董軍並未如歷任中國國防部長一樣，兼任中共中央軍委會委員。（路透資料照）

2024/11/27 17:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕《金融時報》27日披露，中國國防部長董軍正接受貪腐調查，此消息引發國際關注。對此，中國外交部在例行記者會上回應稱，報導內容「捕風捉影」，間接否認相關傳聞。中國國防部也將召開例行記者會，各界關注其如何回應此事。

《金融時報》引述美方現任及前任官員的說法，指董軍的調查是針對解放軍高層腐敗的更大規模行動的一部分，也是中國國家主席習近平軍隊反腐的一環。然而，董軍所涉具體指控尚不明確。中國駐美大使館拒絕評論此報導。

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若董軍遭調查屬實，他將成為連續第3位落馬的中國國防部長，顯示習近平反腐行動的持續力度。自習近平上任以來，他加強了針對公務員和軍隊的反腐行動。一年內已有至少9名陸軍高官及部分國防工業高層被免職。儘管外界批評習近平以反腐打擊政敵，他近日視察火箭軍時強調「嚴肅查處腐敗問題」，再度展現其整頓軍隊的決心。

董軍於2023年12月接任國防部長，其前任李尚福因貪腐問題僅在職7個月即被撤換。李尚福的前任魏鳳和卸任後也因貪腐被查。值得注意的是，董軍並未兼任中共中央軍事委員會委員，這一罕見安排自其上任以來便引發外界揣測。

一週前，董軍出席在寮國舉行的東協（ASEAN）防長會議，卻拒絕與美國國防部長奧斯汀會談，理由是美國近日對台軍售。中國國防部將此歸咎於美國，指責其對中美軍事溝通造成阻礙。此前，習近平與美國總統拜登在亞太經合會（APEC）會議上重申兩軍應維持直接聯繫，但董軍的態度讓外界對美中關係的前景增添疑慮。

美方官員認為，解放軍內部的貪腐調查削弱了習近平對軍隊的信任，也讓外界質疑解放軍是否具備在2027年前發動攻台的能力。與美國國防部長不同，中國國防部長職位更多是象徵性角色，真正權力集中於中共中央軍委會副主席。

董軍未兼任中共中央軍委的異常安排，加上此次貪腐醜聞的爆出，進一步引發對中國政壇和軍方穩定性的關注，也讓台海局勢和中美關係的未來充滿不確定性。

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