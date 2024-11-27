物是人非！他坐冤獄27年獲賠4.2億 但親人已逝、女友離去

美國男子蘇利文坐冤獄27年，如今獲賠1300萬美元，但他已和社會嚴重脫節。（美聯社）

2024/11/27 14:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國現年64歲的男子蘇利文（Michael Sullivan），在1986年麻薩諸塞州麥格拉斯（Wilfred McGrath）命案中含冤入獄，案件重審後於2013年出獄，本月終於獲賠1300萬美元（約新台幣4.2億元），但在他服刑27年期間和社會嚴重脫節，不僅母親和4個兄弟姊妹陸續離世，連一直守護他的青梅竹馬，也離他而去過著自己的生活。

據《美聯社》報導，麻州男子麥格拉斯，當年遭搶劫殺害後被棄屍在一處廢棄超市旁，警方展開追查時，發現麥格拉斯在遇害前一天曾和蘇利文的姊妹外出，並且進入過蘇利文的住處，因此將蘇利文視為嫌犯。

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本案另名嫌疑人格雷斯（Gary Grace），則努力將罪嫌全數推給蘇利文，他指稱蘇利文在殺害麥格拉斯時穿著紫色外套，警方鑑識專家指稱上面確實檢驗到血跡，並且在外套上發現了麥格拉斯的頭髮。

最終，蘇利文被認定謀殺罪成立、判處無期徒刑不得假釋，格雷斯則是6年有期徒刑，另名共犯佩特拉（Emil Petrla）承認毆打麥格拉斯並協助拋屍，雖然被判無期徒刑但可假釋，不過佩特拉已在獄中去世。

蘇利文說，他簡直不敢相信自己會被判處有罪，法官宣判時他和母親、家人們在法庭上都哭了出來，入獄後他還處處被針對，差點被其他囚犯咬掉鼻子、失去1隻耳朵。

2011年，蘇利文的命運發生巨大變化，他的律師庫爾漢（Dana Curhan）申請檢驗證物DNA，赫然發現那件紫色外套上沒有血跡，頭髮也無法確認是否屬於死者麥格拉斯。

庫爾漢說，這項結果無疑大幅削弱檢方的論點，亦即蘇利文赤手空拳將麥格拉斯打得渾身是血，檢察官當年在結案陳詞時，還嗆聲「如果你不是兇手，為什麼你外套的2個袖口都有血跡」，沒想到外套上其實半點血跡都沒有。

在證物出現重大紕漏之下，法院於2012年宣布全案重審、2013年釋放蘇利文，但重獲自由的他已和社會出現隔閡。在坐牢前，蘇利文原本是在花生工廠上班，並且準備去考卡車駕照，為經營卡車運輸公司的兄弟工作，然而這樣的人生規劃已然中斷。

由於蘇利文是重刑犯，因此他在獄中無法申請任何生活技能課程，導致他出獄後根本找不到工作，連電腦也不知道該如何使用，只能幫兄弟姊妹中唯一還活著的法莉亞（Donna Faria）打打零工。

蘇利文從12歲開始就認識的青梅竹馬，在他入獄後連續去探望10年，但深情仍然無法抵擋長時間的折磨，蘇利文的女友最後還是決定離他而去，過著自己的生活。

蘇利文透露，他不太適應外面的世界，對一切都感到害怕，出來後大部分時間都花在照顧狗狗和法莉亞養的鴿子上。法莉亞說，她們一家人始終都不相信蘇利文會殺人，定期都會去監獄探視他。

蘇利文目前仍住在法莉亞位於麻州比爾里卡（Billerica）的家中，他不覺得自己拿到1300萬美元賠償金後會改變太多，頂多就是去買輛新卡車，至於大部分的錢他都想省下來，等到外甥和外甥女（法莉亞的兒女）長大後給他們使用，因為看到外甥、外甥女有錢可用，會讓他這個舅舅感到非常高興。

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