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預測賀錦麗贏愛荷華州 民調專家挨轟稱：可能反催出川普鐵票

愛荷華州民調專家預測，賀錦麗在該州領先川普3%，結果卻是川普以13%的差距拿下該州。（美聯社）

愛荷華州民調專家預測，賀錦麗在該州領先川普3%，結果卻是川普以13%的差距拿下該州。（美聯社）

2024/11/08 20:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國愛荷華州民調專家謝爾澤（J.Ann Selzer）在總統大選前夕公布民調，指賀錦麗在該州意外領先川普，結果卻是川普得票輾壓賀錦麗。選後慘遭砲轟的謝爾澤7日回應各方質疑，稱可能是她的民調數字，催出了自認勝券在握的共和黨票源。

《福斯新聞》（Fox News）指出，狄蒙紀錄報（The Des Moines Register）／Mediacom Iowa Poll在大選前公布，由謝爾澤公司（Selzer & Co.）在10月最後3天對愛荷華州進行的民調顯示，賀錦麗以47%支持度領先共和黨川普的44%，與該份民調9月的結果大相逕庭，當時川普領先4%。

許多主流媒體均視這份民調為「福音」，因為川普在2016年和2020年大選都穩穩拿下愛荷華州，如果賀錦麗能夠翻轉，將是正面訊號。然而，川普最終以壓倒性的得票率56%勝過賀錦麗的43%，贏得該州6張選舉人票。

結果出爐後，謝爾澤成為民主黨支持者的箭靶，也成為共和黨支持者嘲笑的對象。

謝爾澤7日在狄蒙紀錄報的專欄文章，談及自己過去幾天遭受的批評和質疑，「過去幾天，我的收件匣和語音信箱塞滿問題，來自那些想知道為什麼我『操縱』數據，以凸顯賀錦麗領先的人，以及那些想知道數據是否好得令人難以置信的人」。

她繼續說道，「在此回應批評我『操縱』數據，或我疑似收受（民主黨）金錢利益，以進行心理戰的人：最後一次民調的結果，實際上可能激勵那些自認可能會取得勝利的共和黨選民，可能就是這麼一回事」。

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