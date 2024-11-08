美「播客天王」羅根：川普應團結人民 停止攻擊任何人

美國「播客天王」羅根（左）呼籲，川普勝選後應團結人民，不要攻擊任何人。圖為羅根10月25日訪問川普的情景。（圖擷取自《羅根體驗》）

2024/11/08 17:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕在這次美國總統大選前夕，於X平台公開支持川普的美國最具影響力播客（Podcast）《羅根體驗》主持人羅根（Joe Rogan），7日在最新一期節目中強調，美國目前亟需一位可以彌合分歧、促進社會和諧的領導人，呼籲川普勝選後，以團結人民為優先，不要攻擊任何人。

羅根在節目中說：「他（川普）必須團結人民，不要攻擊左派，不要攻擊任何人，讓他們說他們的話，但要團結。現在是時候團結所有人了。」

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羅根指出，他對川普的第二任期充滿期待，但前提是川普必須克制一些過激衝動言論，專注於團結國民，減少對立，並認為這樣的領導方式，才符合當前美國的需求，讓國家更和諧穩定。

羅根10月25日對川普進行長達3小時的專訪，不計Spotify等其他平台的播放次數，光在YouTube影片的累計觀看人次已突破4500萬。 羅根並在選舉前一天，在X平台公開支持川普。

儘管羅根在上次節目中，聽到川普將民主黨人稱為「內部敵人」，但他仍然相信川普是化解國家分歧的合適人選。

不過，美國政治新聞網站《政客》（Politico）6日報導，川普在選舉期間多次點名就任後要起訴、開除的對象，從調查他司法案件的特別檢察官，到拜登總統和其家族成員等民主黨人，也有記者自認可能遭川普「報復」。

羅根在7日的節目中明確表示，外界對「川普將建立獨裁政權」的恐懼被過度誇大，並說川普曾在2016年至2020年擔任過美國總統，期間美國未出現獨裁政權的跡象，因此這樣的恐懼並不合理。

羅根將外界對川普第二任期的恐懼歸咎於媒體，並特別點名MSNBC的評論員和電視主持人芮德（Joy-Ann Reid），認為她的一些評論，過於渲染川普可能帶來的極端後果。

羅根指出：「芮德在討論川普時，不斷將他與墨索里尼、史達林、希特勒做比較，談論右派威權主義政權，好像川普從未當過4年總統，況且他的行為不像那些極端的獨裁領導人。」

羅根說，他對小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）可能加入川普的第二任政府感到興奮，這樣的合作可能為美國政壇帶來實質性的改變。

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