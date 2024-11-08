不爽男人挺川普？ 美國女性效法南韓「4不運動」

2024年3月8日，首爾市中心舉行的國際婦女節遊行中，南韓勞工們高舉著寫有「邁向性別平等世界！」的橫幅。（法新社）

2024/11/08 15:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選，川普勝選後，部分美國女性開始在社群媒體上討論，效法南韓的「4不運動」（4B Movement），以抗議性別不平等和男性主義文化。此舉反映出部分美國女性對近期一些右翼人士言論的強烈反彈，以及對女性權益的擔憂。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，2024年美國總統大選，川普勝選的部分原因在於年輕男性選民的支持。部分女性則憂心川普當選對女性權益的影響，紛紛在社群媒體上提及並表達支持南韓的「4不運動」。

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南韓的「4不運動」是一種女權主義運動，倡議「不戀愛、不發生性關係、不婚、不生孩子」，以抗議他們眼中的父權和性別歧視文化。

這個運動源自於2017年，在2019年南韓#MeToo運動後，在網路上迅速蔓延，參與者多以匿名女性身份出現，鮮少公開個人資料。儘管沒有正式領導階層，但它反映了南韓女性對性別暴力、薪資差距、職場歧視和性騷擾等議題的強烈關切。

根據統計，2022年南韓女性的平均薪資僅為男性的68.8%，凸顯了嚴重的性別薪資差距。

報黨指出，美國部分女性在川普勝選後，開始討論引進「4不運動」的可能性。由於川普的勝利，也讓部分右翼人士在社群媒體上發表令人擔憂的言論，加劇了女性的擔憂。

在社群媒體上，不少美國女性呼籲展開類似南韓「4不運動」的行動，表達對男性主義和性別不平等的反對。「我們不能讓這些男人最後笑到最後…我們需要反擊！」一位推特用戶在貼文中寫道，其貼文已獲得近45萬個讚。

報導指出，「4B運動」的出現，反映出美國女性對當前政治環境和社會現況的憂慮。儘管此運動可能引起爭議，但它確實反映了部分美國女性對性別不平等問題的重視，以及她們尋求新的表達方式和反抗模式。

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