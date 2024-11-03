北韓增兵烏東前線 中國面臨戰略兩難

俄羅斯總統普廷時隔24年出訪平壤，今年6月19日與北韓最高領袖金正恩（右）一對一會談，雙方簽署了新的「全面戰略伙伴關係協議」。（法新社）

2024/11/03 19:59

［編譯陳成良／綜合報導］北韓已向俄羅斯派遣約一萬名士兵，其中8000人部署在庫斯克地區，預計幾日內可能投入戰鬥。此舉不僅加深中國的戰略壓力，也使其在北韓與俄羅斯之間的外交立場更加複雜。儘管中國與北韓、俄羅斯在國際事務上立場相近，常聯手反對美國主導的國際秩序，但北韓的軍事參與勢必加劇區域不穩，挑戰北京在這兩個核武鄰國中的影響力。

《華爾街日報》分析，北韓軍隊的參戰將促使美國及其亞太盟友加強軍事聯盟，這是北京最不希望見到的情況。中國長期批評北約任務擴展，特別反對其與澳洲、日本、紐西蘭和南韓的聯繫，認為此舉不僅威脅區域穩定，更可能在台灣問題上加劇美國對中國的壓力。中國至今仍以1999年北約轟炸其駐南斯拉夫大使館事件為警示，提醒軍事同盟的潛在危險。

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南京大學國際關係學院院長朱峰指出，北韓增兵恐使烏克蘭戰事升級為更大規模的對抗。德國國際暨安全事務研究所研究員巴爾巴赫（Eric Ballbach）分析，中國或將俄羅斯直接支援北韓戰略武器視為底線，但其能施壓的手段有限，因此可能選擇維持現狀。

值得關注的是，2024年北韓與俄羅斯的外交、經濟和軍事互訪次數已超過40次，是其與中國互動的四倍多。華府智庫大西洋理事會研究員帕克（John Park）形容，北韓和俄羅斯成為彼此「量身打造的瑞士刀」，暗示兩國正發展互補的戰略關係。長期以來，北韓依賴中國的經濟支持，而中國則以大規模購買俄羅斯能源支撐莫斯科經濟。然而，普廷能為金正恩提供中國無法給予的軍事支援，這對平壤至關重要。

中國對此事態謹慎處理，從未直接批評俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，僅稱之為「危機」，即便俄羅斯曾暗示可能動用核武，北京也僅點到為止。對於北韓增兵的問題，中國外交部發言人林劍表示，這屬於朝俄雙邊事務，並重申各方應致力緩和局勢，尋求政治解決方案。

美國國務卿布林肯日前與南韓外長會晤後透露，美方已就北韓派兵議題與中方溝通，要求北京發揮影響力遏止北韓行動，並表示將觀察中國的反應。同時，烏克蘭總統澤倫斯基已與南韓總統尹錫悅通話，並決定派遣特使赴韓，加強烏韓情報合作。

此外，金正恩今年已致信普廷超過10次，是給中國國家主席習近平信函的三倍。目前俄羅斯公民已可赴北韓旅遊，但中國公民仍未獲准，顯示平壤正逐漸轉向莫斯科。種種跡象表明，中國對北韓的影響力正在減弱，而俄羅斯的影響力正在上升，形成新的外交局勢。

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