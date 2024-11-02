上街傻等不存在遊行 都柏林人萬聖節當晚「沒糖吃還被搗蛋」

大批群眾在萬聖節當晚湧進都柏林街頭，等著看1場根本不存在的遊行。（圖擷取自Artur Martins的X）

2024/11/02 20:41

〔編譯張沛元／綜合報導〕對愛爾蘭首都都柏林的諸多民眾而言，今年萬聖節最恐怖的事，不是變裝不夠蝦趴或撞衫，而是「沒拿到糖還被人搗蛋」，竟誤信網路上的人工智慧（AI）生成內容，在街頭傻等一場根本不存在的遊行。

成百上千名都柏林人10月31日當晚，佔據市中心要道歐康納街（O'Connell Street）兩側，興奮期待即將在此登場的遊行。但望穿秋水的群眾等了又等，仍不見花車與人物角色的蹤影，從而才逐漸意識到－－遊行還沒開始、遊行不會開始、遊行並不存在！

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沒錯，當晚此處根本就沒有萬聖節遊行。由於人潮眾多，當地警方在晚間8時、即原定遊行開始時間的1小時後，於社群媒體上宣布，該街根本沒有萬聖節夜間遊行這回事，並要求民眾「安全地散場」。

這場堪稱萬聖節終極搗蛋的罪魁禍首，看似是MySpiritHalloween.com網站。該網站上有許多萬聖節相關資訊，包括變裝秘訣、遊戲創意，以及各地的萬聖節活動清單，前述不存在的都柏林遊行也在列，還註明確切地點與開始時間。

該網站所有人阿里（Nazir Ali）1日一早出面坦承犯錯，但否認刻意欺騙…「這不是玩笑，也不是詐騙」。根據阿里的解釋，該網站利用AI來生成內容，人工僅負責優化該網站在搜尋引擎中的排名。

該網站匯整全球各地約1400場萬聖節活動資訊，宣稱愛爾蘭劇團「麥克納斯」（Macnas）將在都柏林舉辦遊行－－該劇團過去確曾在都柏林辦過萬聖節遊行，今年也辦了，但不是在都柏林，而是在愛爾蘭西部城市高威（Galway）。

英國倫敦政經學院媒體傳播系副教授安斯特德（Nick Anstead）說，民眾輕信網路上的AI生成內容乍聽令人詫異，畢竟並無官方認證都柏林要辦萬聖節遊行；但另一方面來說，該錯誤資訊並非出自單一來源，而是透過一群網紅散播開來，以及可能進一步在彼此認識或信賴的一群人間分享。

再者，安斯特德說，該網站上的資訊並非攏係假，其所臚列的某些活動確實存在，而虛實交錯正好讓這個騙局更具說服力。

阿里表示，在發現出包後已刪除相關資訊，但對被擺了一道的民眾而言，顯然為時已晚；網路鄉民自然不會放過此等惡搞良機，像是都柏林機場就在其X上，貼出1張航站大廳空蕩蕩的照片，圖說寫道：「我們的萬聖節遊行正如火如荼地進行中」。

都柏林萬聖節遊行搞烏龍已淪為網路笑柄，都柏林機場也插花狂虧。（圖擷取自都柏林機場的X）

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