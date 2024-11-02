彰化八卦山有「殭屍」！萬聖節變裝秀好嚇人

彰化市公所今天傍晚舉辦萬聖節系列活動，市長林世賢（中）化身殭屍到處走跳「嚇人」。（記者湯世名攝）

2024/11/02 17:57

〔記者湯世名／彰化報導〕八卦山真的有「殭屍」！萬聖節熱度餘溫猶在，彰化市公所今天（2日）盛大舉辦「精靈愛扇庫．軌城奇談」系列活動，大小朋友最愛的「變裝踩街秀」多達150組報名，市長林世賢也不落俗套的穿上殭屍裝，化身殭屍到處走跳「嚇人」，與民眾同樂。

「精靈愛扇庫．軌城奇談」系列活動從今天下午2點起熱鬧登場，先後有「魔術表演」、「小丑氣球秀」、「YOYO家族橘子姐姐及浣熊哥哥、波力見面會」等，最夯的是大小朋友期待的「變裝踩街競賽」；此外，還有為期2天（2、3日）的「闖關遊戲」、「鐵道奇航」、「主題市集」等活動。

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今天傍晚登場的變裝踩街秀，是掀起這次系列活動的第一波高潮！不少人扮成公主、交通號誌、殭屍、南瓜、科學怪人等，踩街路線自後火車站廣場起，沿廣場後方的虹橋、銜接走扇步道，前行到位戶羽機關車園區旁的小公園，之後再由園區旁順著巷子，路經扇形車庫正門前，再拐過民生地下道上方的彎道，最後抵達舊鐵路宿舍的鐵道廣場。

市長林世賢特地換上殭屍裝，許多大小朋友也都穿上殭屍裝，一群「大小殭屍」邊走邊跳的，到處嚇人，被嚇到的民眾驚喜說「市長殭屍扮相維妙維肖」。

奇幻熱鬧的變裝踩街秀活動，同時進行競賽評比，不僅提供第1名1萬元禮券、第2名8千元禮券、第3至第5名每組4千元禮券，以及優勝5名（各1千元禮券）、佳作10名（各500元禮券），另加碼獎勵12歲以下孩童變裝參加者，每組贈送戶羽機關車園區小火車乘車券2張及闖關卡1張。

今年的「精靈愛扇庫．軌城奇談」活動，另同步在鐵道觀光軸線精心融入鐵道元素裝點的燈飾地景，串連彰化車站後站廣場至臺鐵舊宿舍帶狀廊道區域，打造「符咒森林」、「紙鳶幽靈」、「暗夜探訪」、「軌火耀動」、「星點半線」、「軌鎮奇談」等燈景主題，展期到11月30日止。

彰化市公所今天傍晚舉辦萬聖節系列活動，市長林世賢特地穿上殭屍裝，化身殭屍到處走跳「嚇人」。（記者湯世名攝）

彰化市公所今天傍晚舉辦萬聖節系列活動，市長林世賢（中）化身殭屍到處走跳「嚇人」，也有人扮成交通號誌。（記者湯世名攝）

彰化市公所今天傍晚舉辦萬聖節系列活動，有小朋友扮成公主。（記者湯世名攝）

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