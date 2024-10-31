拜登最後一次白宮萬聖節 第一夫人吉兒「扮貓熊」

美國總統拜登（前排左）沒有特別打扮，第一夫人吉兒則扮成貓雄。（歐新社）

2024/10/31 19:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）明年1月即將卸任，他今（31）日與第一夫人吉兒（Jill）在白宮舉辦任內最後一次萬聖節活動，長年擔任教師的吉兒別出心裁扮成貓熊，向來到華府動物園的一對貓熊「表達歡迎」。

《美聯社》報導，位於華盛頓特區的史密森尼國家動物園和保護生物學研究所 （Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute）今年5月宣布將迎來一對成年貓熊，而這對貓熊已於10月中旬抵達華府。白宮指出，第一夫人吉兒因此特地穿上貓熊裝「表達歡迎」。

請繼續往下閱讀...

曾任教職長達40年的吉兒還舉辦了一個鼓勵閱讀的活動「Hallo-Read」，為聚集在白宮草坪的孩童朗讀了一篇關於詭異南瓜的應景短篇故事「10個怪奇南瓜」（10 Spooky Pumpkins）。

拜登與吉兒後來大約在日落時分步出白宮，2人花了1小時發送甜食，西裝筆挺的拜登將白宮的好時（Hershey's）盒裝巧克力塞到孩子們的袋子裡，吉兒則是發送「10個怪奇南瓜」讀本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法