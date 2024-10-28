竹縣山崎國小萬聖節派對 攜手華山伴孤老

竹縣山崎國小的萬聖節派對攜手華山基金會新豐愛心天使站一起帶領學童陪伴3失孤老們。（圖由華山基金會提供）

2024/10/28 16:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕萬聖節除了歡樂暢玩，也可以有不一樣的啟發。新竹縣山崎國小校長鄭陳宏今天早上跟華山基金會新豐愛心天使站攜手，邀請23名在地的老寶貝們入校，跟該校的小寶貝們一起變裝開趴過節，讓這23名弱勢長輩真的返老還童一下，也讓小朋友學習如何關心自己身邊的長輩。

華山基金會新豐站表示，配合今天的活動，山崎國小的小朋友們也幫忙他們發送助老袋義賣和募集發票，除了校長鄭陳宏，新豐鄉代黃鴻澄也到會場一起變裝跟大家同樂。

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華山基金會新豐站表示，他們以「在地老化」、「社區互助」、「補不足」的理念，免費提供3失老人到宅訪視、陪同就醫、年節關懷等服務，在新竹縣市服務超過1200名這樣的長輩。

目前正發起2025的常年服務暨「愛老人 愛團圓」公益活動，號召鄉親一同認助每份1000元的愛心年菜、每個月送愛到家的服務經費1250元，共同關懷我們身邊的弱勢3失長輩們。愛心專線：（03）510-4678 林站長。

新竹縣山崎國小的學童們今天的萬聖節派對，就是攜手華山基金會新豐愛心天使站一起幫助3失孤老。（圖由華山基金會提供）

新竹縣山崎國小校長鄭陳宏（右）今天粉墨登場，跟著華山基金會新豐天使愛心站一起帶領該校學童跟弱勢老人們一起過一個另類的萬聖趴。（圖由華山基金會提供）

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