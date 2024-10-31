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玩偶藏菸逃漏稅 3中國籍學生被新加坡當局逮捕罰款

3名中籍學生近日將菸品藏匿於絨毛玩具中，欲走私運入新加坡，遭有關當局逮捕並處以銷案罰款。（圖擷自新加坡關稅局臉書）

3名中籍學生近日將菸品藏匿於絨毛玩具中，欲走私運入新加坡，遭有關當局逮捕並處以銷案罰款。（圖擷自新加坡關稅局臉書）

2024/10/31 13:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3名中國籍學生近日企圖將菸品藏匿在絨毛玩具中，欲走私運入新加坡，分別遭有關當局逮捕或處以銷案罰款。

據新媒《聯合早報》報導，新加坡關稅局30日在臉書貼文指出，執法人員在10月22日至23日展開行動，於移民與關卡局轉交的可疑絨毛玩具中，發現藏有7個逃稅菸包裹。這些包裹進口時被申報為「裝飾品」。

1名21歲中國籍男子被指控運進4個包裹中的70包逃稅菸，在新加坡裕廊西「島景路」（Tao Ching Road）被捕。他涉嫌幫助1名海外友人代收包裹，然後轉交給當地買家，或安排當地買家前來領取包裹。他已在10月25日在新加坡國家法院被起訴。

22歲和28歲的另2名中國籍男子，則因涉嫌進口剩下3個包裹的逃稅菸，被新國關稅局分別處以3000元和2500元新幣（約新台幣7萬2500元和6萬400元）的銷案罰款。

涉案3人都持有外籍學生準證。新國關稅局共查獲115包和19根逃稅菸，應繳付的關稅和消費稅估計為1279元（約新台幣3萬900元）。

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