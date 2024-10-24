習近平慘了！無論川普或賀錦麗當選 美中科技戰肯定升級

無論川普（右）或賀錦麗在大選勝出，美中科技戰幾乎肯定會升溫。（法新社）

2024/10/24 21:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，無論是共和黨總統候選人川普或民主黨總統候選人賀錦麗在大選勝出，美中科技戰幾乎肯定會升溫，賀錦麗可能會推出有針對性的新規則，川普則採取更直率的做法。

拜登和川普政府的前官員、產業專家和接近兩邊競選團隊的人士指出，無論是川普或賀錦麗當選，都會採取新措施減緩中國製成熟晶片、智慧汽車等產品進口，同時對中國實施更多晶片製造工具和高價AI晶片的出口限制。

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賀錦麗在競選過程中曾表示，她將確保「美國而非中國，贏得21世紀的競爭」。而川普則將不斷提高的關稅，視為打擊中國在內的萬能藥。換句話說，無論是賀錦麗或川普，防止美國資金和技術協助提升中國軍事和AI能力的對抗，勢必會升級。

拜登政府前國安官員哈瑞爾（Peter Harrell）表示：「我們看到美中科技冷戰開闢了1條新戰線，那就是數據、軟體和連接裝置。」

美國9月提出了禁止配有中國製零件的連網車，在美國上路的新規定，今年春天國會通過1項法律，規定中國短影音應用程式TikTok的母公司，須在明年之前將該公司出售，否則將在美國被禁用。

哈瑞爾說：「如果1家中國公司能存取或提供設備更新，人們會非常擔心，連網車和TikTok只是冰山一角。」

知情人士透露，賀錦麗若當選，她的做法可能比川普更具針對性和協調性。哈瑞爾說，賀錦麗可能像拜登政府一樣，繼續與盟友合作，防止美國技術協助中國軍事。

相較之下，若是川普當選，他可能更快速行動，或更願意懲罰頑固的盟友。川普任內的美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）前幕僚長格瑞爾（Jamieson Greer）表示：「從川普首個任期來看，他傾向於採取行動。」

川普任內的商務部官員尼卡赫塔爾（Nazak Nikakhtar）預期，川普政府對中國的出口管制政策將更為積極，「預計實體清單將大幅擴大，納入上市公司的關聯公司和業務合作夥伴，名列清單者美國將限制對其出口，川普首任任內就將華為列入制裁名單」。

尼卡赫塔爾說，向中國出口美國技術的許可證也可能遭否決，並稱若川普對中國製傳統晶片，和包含這些晶片的一些產品祭出進口管制，她也不會感到意外。

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