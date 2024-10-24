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巴黎聖母院年底重新開放 擬向遊客收5歐元門票

法國文化部長達狄指出，未來擬向參訪聖母院的遊客收取門票。示意圖。（法新社）

法國文化部長達狄指出，未來擬向參訪聖母院的遊客收取門票。示意圖。（法新社）

2024/10/24 22:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國首都巴黎知名地標「巴黎聖母院」（Notre-Dame de Paris）重建工程即將告一段落，有望在今年年底重新對外開放，不過法國官員近日表示，為了籌措這座教堂的維護費，未來擬向遊客收取每人5歐元（約合新台幣173元）的門票。

《路透》報導，法國文化部長達狄（Rachida Dati）近日接受法媒《費加洛報》（Le Figaro）採訪，她指出，若是向每名巴黎聖母院的參訪者收取5歐元參觀費用，預估一整年下來，就有7500萬歐元（約合新台幣26億）的收益。

達狄在訪談中還提到，非歐盟籍人士來法國參觀非宗教地標時，應該支付更多費用，「1位法國遊客跟1名巴西或中國遊客，向羅浮宮（Louvre）支付相同的入場費，這樣是正常的嗎？」

她強調，在法國有許多知名建築物，每年都吸引了上萬名遊客前來觀覽，但這些建築物卻處於劣化狀態，因此需要新的資金來源來支援維護工程，「我主張歐盟地區以外的參訪者，需要支付更多的門票費，用以資助我們國家遺產的翻修作業。」

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