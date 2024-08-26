全身帶刺又劇毒！ 美德州海灘驚見「火刺蟲」

火刺蟲主要以珊瑚、海葵以及小型甲殼類動物為食。牠們能夠迅速將刺毛中的毒素注入獵物體內，使其難以逃脫。（圖取自哈特墨西哥灣研究所）

2024/08/26 17:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，美國德州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）的海灘上出現大量「火刺蟲」（fireworm），這種外表美麗的生物因其劇毒刺毛引發民眾的高度關注。根據福斯新聞（Fox News）報導，火刺蟲大量出現在德州墨西哥灣沿岸，專家警告民眾，務必避免接觸這些具有危險性的海洋生物。

火刺蟲（學名：Hermodice carunculata）屬於多毛類環節動物，廣泛分布於大西洋、地中海及墨西哥灣一帶。這些生物的刺毛充滿神經毒素，一旦接觸人體皮膚，會引發如火燒般的劇痛，疼痛可能持續數小時甚至數週，皮膚仍會感到敏感。刺毛毒液的主要功能在於防禦掠食者，使火刺蟲成為海洋中具有高度自我保護能力的生物。

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這次在德州海灘上發現的火刺蟲，多數附著在佈滿鵝頸藤壺的浮木上，專家推測這些火刺蟲是被藤壺吸引而來。哈特墨西哥灣研究所（Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies）在臉書專頁上提醒民眾，這些火刺蟲雖然外表美麗，但其刺毛具有極強的危險性。研究所指出，每一根刺毛都像針一般細小且充滿毒素，一旦刺入皮膚，毒素會迅速作用，導致劇烈的疼痛。

美國國家公園管理局（NPS）建議，若不慎被火刺蟲刺傷，應立即使用膠帶將刺毛粘出，以減輕毒素對身體的影響。民眾在海灘活動時，應謹慎行事，避免接觸不熟悉的生物，以免受到這些潛藏毒性的海洋生物的傷害。

火刺蟲主要以珊瑚、海葵以及小型甲殼類動物為食。牠們能夠迅速將刺毛中的毒素注入獵物體內，使其難以逃脫。儘管火刺蟲體型較小，但在海洋生態系統中扮演著重要角色，影響著食物鏈的平衡。然而，這些帶有劇毒的生物對人類來說，則需要格外小心。

哈特墨西哥灣研究所的圖尼爾（Jace Tunnell）在德州科珀斯克里斯蒂展示了他捕獲的一隻火刺蟲。（圖取自哈特墨西哥灣研究所）

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