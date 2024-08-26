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香港教授李衍樺輕生 網傳遺言提及「六四、反送中」

香港城市大學建築與土木工程系的59歲教授李衍樺。（取自城大官網）

香港城市大學建築與土木工程系的59歲教授李衍樺。（取自城大官網）

2024/08/26 16:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月25日中午12時42分，一名男子在港鐵東鐵線九龍塘站闖入路軌，並從月台跳下遭列車輾過，雖然救護人員迅速趕赴現場急救，但男子仍於下午1時20分被證實死亡。

警方前往調查案件後，在現場發現一封遺書。據了解，死者為城市大學建築與土木工程系的59歲教授李衍樺，他患有抑鬱症，正接受治療中。城市大學表示，校方對該事件深表難過，並將對李教授的家屬致以深切慰問。

而網傳李衍樺教授在跳軌前曾在微博朋友圈裡發佈遺言，疑似是對中共和香港國安法的控訴。內容指出，當朋友們看見這則貼文時，他已經不在這個世界上了。

李衍樺表示，自從「2019春天那場風波」開始，他沒有一天是真正快樂的；作為失落的一代，對香港的明天不再有任何期待，「我想被火車輾碎的感覺應該和被坦克輾碎的感覺差不多吧！」，並引用海闊天空的歌詞表示，「我走後請把我的骨灰撒向大海，原諒我一生放縱不羈愛自由，如果想念我就來這裡看看吧」。

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李衍樺教授在跳軌前曾在微博朋友圈裡發佈遺言。（圖片擷取自X平台）

李衍樺教授在跳軌前曾在微博朋友圈裡發佈遺言。（圖片擷取自X平台）

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