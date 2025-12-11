為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    澳洲要求社群媒體報告 停用16歲以下帳號數量

    2025/12/11 13:57 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲當局今（11）日要求一些社群媒體平台報告，自禁止16歲以下青少年註冊帳號的法律生效後，它們已停用了多少帳號。（路透）

    澳洲當局今（11）日要求10家社群媒體平台報告，自禁止16歲以下青少年註冊帳號的法律生效後，它們已停用了多少帳號。

    根據《美聯社》報導，澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）表示，Facebook、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube和Twitch都說，將遵守澳洲推出的禁令。

    威爾斯指出，網路安全專員將致函10個被認定為年齡設限的社群媒體平台，確認它們12月9日停用的16歲以下帳號數量。

    社群媒體平台提供給澳洲網路安全專員的數據，將顯示它們是否遵守承諾。專員會在2週內公布各平台回覆，它們將被要求在接下來6個月內每月更新資料。

    如果這些社群媒體平台未能採取合理措施停用16歲以下帳號，它們將面臨最高4950萬澳元（約台幣10億元）的罰款。

    威爾斯指出，法國、丹麥、希臘、羅馬尼亞、印尼、馬來西亞和紐西蘭正考慮效仿澳洲做法，限制青少年使用社群媒體。

    威爾斯說「全球抱持高度關注，我們對此表示歡迎。也歡迎所有與澳洲一起採取行動的盟友，站出來劃清界限。」

    圖
    圖
