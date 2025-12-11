青森強震後中國再發「赴日警示」 日網嗨喊：務必持續進行

中日關係緊張之際，東京旅行社收到中國客戶「不去日本」的行程取消訊息。（路透）

中日關係因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」談話持續緊繃之際，中國外交部更敦促民眾避免前往日本。就在青森外海於8日發生規模7.5強震後，中國官方再度加強對日本的旅遊警告。

根據《央視新聞》報導，中國外交部與駐日使館今（11）日再次提醒中國公民近期避免前往日本，理由為日本青森縣近日發生強震，目前已造成多人受傷，日本各地觀測到海嘯，逾十萬人收到避難指示，同時日本政府宣布未來可能發生更強地震。

中國駐日本大使館提醒在日中國公民，應積極下載「中國領事」APP或透過社群平台「微信」進行登記。當局表示，將根據資訊登記情況，有針對性地推送安全資訊，為在日中國公民提供及時、有效的領事保護與協助。

央視新聞也在報導中引述日媒消息，稱日本政府專家將於近期公布東京直下型地震的最新損失預測概要，若東京發生7.3級地震，將造成1.8萬人死亡和83萬億日元損失，藉此強化旅遊風險警示。

中國網友紛紛支持官方警示，並將矛頭指向堅持赴日或旅居日本的同胞，留言稱：「不聽勸的，以後別救了」、「完全沒有要去的理由」、「這日本定居的真沒必要，為小日子做貢獻，心裡已經不愛國了」。

消息傳到日本後，當地網友紛紛拍手叫好，戲謔留言：「什麼？中國沒有地震？」、「真蠢」、「感謝中國，日本地震頻發，為偉大人民的生命安全著想，懇請繼續避免前往日本」、「老實說，我真心希望他們別來日本鬧事」、「這件事務必持續進行！甚麼理由都可以，請務必回收所有物品，連便便也無須留存」、「地震只是藉口，並非真心話，任誰看都明白這點」、「每次地震都是這樣嗎？」、「日本可是地震大國，您忘了嗎…？若將此視為風險，那全年都該避免前往才對？」

