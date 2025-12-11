聽取「不副署、不公布」意見？ 賴清德明天召開立委便當會

兼任民進黨主席的總統賴清德明天中午將在黨中央召開立委便當會，就近期藍白惡法、朝野攻防，以及後續議案是否「不副署、不公告」，聽取黨籍立委的意見。（總統府提供）

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰多次表示「不執行」，由於覆議案咨文5日已送抵總統府與行政院，總統最遲15日要公告，不過，民進黨內「不副署」聲浪近日高漲，據了解，兼任民進黨主席的總統賴清德明天（12日）中午將在黨中央召開立委便當會，就近期藍白惡法、朝野攻防，以及後續議案是否「不副署、不公告」，聽取黨籍立委的意見。

在行政院提出「財劃法」覆議案5日遭立法院否決後，府院高層原認為「不副署、不公布」的時機未到，決定會依照時間公布財劃法，但行政院不會執行；不過，消息傳出後，有台派的學者、支持者對此強烈反彈，認為應以「不副署、不公布」來反制藍白惡法，民進黨立委王定宇已開出第一槍，公開主張「不副署」，據了解，民進黨內「不副署」聲浪近日也高漲。

請繼續往下閱讀...

覆議案咨文已於5日當天送抵總統府與行政院，按照規定10天內要公布「財劃法」，最遲總統15日要公布。

行政院發言人李慧芝今天院會後記者會重申，政府一貫立場就是要維護憲法，如果要執行會造成公務員違反公債法的再修惡版的財劃法，會造成政府違法，造成政府違法的財劃法，我們無法執行。「行政院與財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法