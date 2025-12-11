為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    聽取「不副署、不公布」意見？ 賴清德明天召開立委便當會

    2025/12/11 15:19 記者鍾麗華／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德明天中午將在黨中央召開立委便當會，就近期藍白惡法、朝野攻防，以及後續議案是否「不副署、不公告」，聽取黨籍立委的意見。（總統府提供）

    兼任民進黨主席的總統賴清德明天中午將在黨中央召開立委便當會，就近期藍白惡法、朝野攻防，以及後續議案是否「不副署、不公告」，聽取黨籍立委的意見。（總統府提供）

    立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰多次表示「不執行」，由於覆議案咨文5日已送抵總統府與行政院，總統最遲15日要公告，不過，民進黨內「不副署」聲浪近日高漲，據了解，兼任民進黨主席的總統賴清德明天（12日）中午將在黨中央召開立委便當會，就近期藍白惡法、朝野攻防，以及後續議案是否「不副署、不公告」，聽取黨籍立委的意見。

    在行政院提出「財劃法」覆議案5日遭立法院否決後，府院高層原認為「不副署、不公布」的時機未到，決定會依照時間公布財劃法，但行政院不會執行；不過，消息傳出後，有台派的學者、支持者對此強烈反彈，認為應以「不副署、不公布」來反制藍白惡法，民進黨立委王定宇已開出第一槍，公開主張「不副署」，據了解，民進黨內「不副署」聲浪近日也高漲。

    覆議案咨文已於5日當天送抵總統府與行政院，按照規定10天內要公布「財劃法」，最遲總統15日要公布。

    行政院發言人李慧芝今天院會後記者會重申，政府一貫立場就是要維護憲法，如果要執行會造成公務員違反公債法的再修惡版的財劃法，會造成政府違法，造成政府違法的財劃法，我們無法執行。「行政院與財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播