國防部炸藥標案得標廠商具國際貿易代理資格 王鴻薇：未來可拿14.1億億元得標金

國防部彈藥採購案由一家台南市室內裝潢公司得標，引發外界質疑，國防部長顧立雄今天回應，只要有代理商資格，能夠向原廠取得這樣的一個輸出許可證明跟原廠來源的證明，提供火藥的原物料，我們經查屬實就可以履約。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，這家公司的數據今年僅進口1500萬元卻拿下5.9億炸彈標案，未來最高可以拿得14.1億億元得標金；全台國際貿易業有30多萬家，卻只有這家室內裝修的公司來標國防部標案，真是太詭異了。

王鴻薇質疑，顧立雄的說法很奇怪，如果現在做美容美髮，或做快炒店，只要去登記進出口貿易，而且去登記是非常容易的事情，就可以來承包國防部動輒數億或數十億的標案，那真的會讓人質疑這是不是有量身定做的嫌疑。

王鴻薇表示，這家公司從110至113年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案，這就是相關數據。

對於國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包。王鴻薇表示，但是決標公告上的產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？

王鴻薇說，最扯的是這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到117年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。

王鴻薇表示，大家看懂了嗎？只要有國際貿易業務，有進口實績都可以標國防部標案，成為軍火國家隊。而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。令人不解的是，全台國際貿易業有30多萬家，卻只有一家主業是室內裝修的公司來標國防部標案，這真的是太詭異了。

