關鍵「污點證人」邵琇珮疲勞偵訊才認罪？ 檢：緊張不能否定自白

檢方主張，當被告記憶模糊本來就可以提示證據，並告知對方認罪可以獲得減刑，反之偵訊期間感到緊張仍屬正常現象。（資料照）

京華城弊案今於台北地方法院進行證據程序，審判將逐一比對200宗證據，其中台北市政府時任都委會執秘、「污點證人」邵琇珮遭指認罪是因疲勞偵訊，迫於心理壓力及遭恐嚇「如果妳還唬弄得過去，我們就來試試看」而屈從；檢方則主張，偵訊中提示證據與告知減刑規定屬正常程序，被告緊張不能成為否定自白的理由。

針對邵琇珮的證詞，沈慶京的辯護律師徐履冰表示，邵曾陳述彭振聲很可憐，原意應與京華城案無關。柯文哲辯護律師蕭奕弘並指，邵當時飽受巨大的心理壓力，更被廉政署告知若拒絕夜間偵訊就不能回家、自認被當賊看，甚至遭到檢察官恐嚇「如果妳還唬弄得過去，我們就來試試看」等語，並迫於疲勞訊問而認罪。

請繼續往下閱讀...

檢方反駁，當被告記憶模糊本來就可以提示證據，並告知對方認罪可以獲得減刑，反之偵訊期間感到緊張仍屬正常現象，並說，「檢察官開庭都會有一定壓力，請不要剝奪被告減刑的權益。」

北院今年5月開庭時，傳喚邵琇珮出庭作證。談到2020年10月22日與京華城方討論計畫書是否涉及違法，她說，當時京華城只是希望找人共同檢視細部內容、思考調整方向。經扣除基本權利後，她基於讓計畫案更完善的期待而提出建議，並無預設立場，只是認為「或許是一條可行的路」，但現在回看，認為自己當時的想法過於天真。

邵琇珮也坦言，去年9月2日深夜11時到翌日凌晨2時、長達3小時的偵訊中，檢察官向她說明認罪可望減刑，律師也提醒若獲判緩刑可能遭褫奪公權。在多重壓力下，她選擇認罪，並形容是「做最壞的打算，做最好的期盼」。

此外，律師蕭奕弘並質疑，時任台北市副市長彭振聲因為相信檢察官本身的法律專業所以認罪，對於圖利等罪嫌並不清楚，且他當時已處於身心崩潰，甚至出現嘔吐等狀況並急切求交保。他認為，彭先前已表示相信都發局的判斷但卻認罪，無疑最後是屈從檢察官；檢方則主張，彭振聲當時在看守所已獲得充分的律見機會進行溝通，坦承犯罪是他的個人選擇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法