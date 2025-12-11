為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宏都拉斯國會拒承認大選結果 親中議長痛斥：黑幫介選

    2025/12/11 14:06 即時新聞／綜合報導
    宏都拉斯現任議長芮登杜10日晚間宣布，國會拒絕承認本次大選的結果。（法新社資料照）

    宏都拉斯現任議長芮登杜10日晚間宣布，國會拒絕承認本次大選的結果。（法新社資料照）

    宏都拉斯上月30日舉行總統大選，開票卻陷入混亂，截至10日計票結果仍未出爐。宏都拉斯國會常設委員會10日強調，將不會承認本次大選的結果。

    根據《路透》報導，宏都拉斯現任議長芮登杜（Luis Redondo）10日晚間在首都德古西加巴（Tegucigalpa）召開記者會，芮登杜說：「國會不會認可受到販毒品集團內部干預，如MS-13和18街（Barrio 18）等黑幫，以及外部壓力、直接侵犯選民自由的選舉程序。」

    根據宏都拉斯憲法，國會休會期間由常設委員會擔任代表機構，繼續行使部分職能。

    芮登杜為救世主黨（PSH）國會議員，該黨2022年與執政的自由重建黨（LIBRE）組成聯盟，芮登杜獲推舉成為國會議長，並在任內推動宏國與台灣斷交。

    儘管宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨於128席國會合計取得90席，已超過2/3修憲門檻；救世主黨則全軍覆沒，從上屆10席歸零。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播