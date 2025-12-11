宏都拉斯國會拒承認大選結果 親中議長痛斥：黑幫介選

宏都拉斯現任議長芮登杜10日晚間宣布，國會拒絕承認本次大選的結果。（法新社資料照）

宏都拉斯上月30日舉行總統大選，開票卻陷入混亂，截至10日計票結果仍未出爐。宏都拉斯國會常設委員會10日強調，將不會承認本次大選的結果。

根據《路透》報導，宏都拉斯現任議長芮登杜（Luis Redondo）10日晚間在首都德古西加巴（Tegucigalpa）召開記者會，芮登杜說：「國會不會認可受到販毒品集團內部干預，如MS-13和18街（Barrio 18）等黑幫，以及外部壓力、直接侵犯選民自由的選舉程序。」

請繼續往下閱讀...

根據宏都拉斯憲法，國會休會期間由常設委員會擔任代表機構，繼續行使部分職能。

芮登杜為救世主黨（PSH）國會議員，該黨2022年與執政的自由重建黨（LIBRE）組成聯盟，芮登杜獲推舉成為國會議長，並在任內推動宏國與台灣斷交。

儘管宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨於128席國會合計取得90席，已超過2/3修憲門檻；救世主黨則全軍覆沒，從上屆10席歸零。

